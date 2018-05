Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","shortLead":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","id":"20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039bfec-8c66-45d8-b54e-27f7c694b39e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","timestamp":"2018. május. 24. 20:41","title":"Évente 20 ezer magyar vesz részt gyógyszerkísérletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cafeb9f-c0cf-4dfa-b5a3-aca90f696eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztusban a Netflixen kezdik adni az új sorozatot, amelynek főhőse egy nagyivó hercegnő lesz. ","shortLead":"Augusztusban a Netflixen kezdik adni az új sorozatot, amelynek főhőse egy nagyivó hercegnő lesz. ","id":"20180524_Uj_rajzfilmsorozattal_jon_a_Simpson_csalad_alkotoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cafeb9f-c0cf-4dfa-b5a3-aca90f696eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea70ca4-1a15-4019-8d26-b35128cb1e22","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Uj_rajzfilmsorozattal_jon_a_Simpson_csalad_alkotoja","timestamp":"2018. május. 24. 19:22","title":"Új rajzfilmsorozattal jön a Simpson család alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","shortLead":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","id":"20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dabe7de-1a8e-410e-8e87-5592ad3add98","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","timestamp":"2018. május. 23. 10:27","title":"Fred, a labrador fogadta örökbe a kilenc kiskacsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","shortLead":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","id":"20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad4af6-cfd0-48e1-b3b8-59feb52878d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","timestamp":"2018. május. 24. 13:54","title":"Kihúzta a gyufát Trump nagykövete az Al-Aksza helyére álmodott jeruzsálemi templommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen kitakarják. De azért van itt egy csavar.","shortLead":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen...","id":"20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a2377-5705-4e93-ac4c-5a8599709885","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","timestamp":"2018. május. 24. 11:51","title":"Úristen, a Forbes magyar mellbimbót tett a címlapra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]