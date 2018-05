Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk a nem ingyenessel szemben. Ez azonban nem mindig a legjobb választás - mutat rá írásában Dan Ariely pszichológia- és viselkedési közgazdaságtan professzor.","shortLead":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk...","id":"20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9eb8-2ce9-4ece-92b5-5efe2604b476","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","timestamp":"2018. május. 24. 13:15","title":"Ingyen adják? Ne dőljön be: nem biztos, hogy jól jár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztette a Kínában dolgozó amerikai külképviseleti alkalmazottakat, hogy furcsa hang- és fényjelenségeket észlelhetnek. A figyelmeztetés az után hangzott el, hogy egy alkalmazotton furcsa betegség tünetei mutatkoztak. A kínaihoz hasonló események játszódtak le korábban Kubában is.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztette a Kínában dolgozó amerikai külképviseleti alkalmazottakat, hogy furcsa...","id":"20180523_Mar_Kinaban_is_hanggal_tamadjak_az_amerikai_diplomatakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2114249-aa7f-4e5a-96a7-0a17edabd409","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Mar_Kinaban_is_hanggal_tamadjak_az_amerikai_diplomatakat","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Már Kínában is hanggal támadják az amerikai diplomatákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta a családját, ez után kezdődtek a bajok.","shortLead":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta...","id":"20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c512b7d4-5cd0-40b3-a1ae-2426b2f87d72","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 18:22","title":"Egymásnak esett két család egy nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","shortLead":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","id":"20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dabe7de-1a8e-410e-8e87-5592ad3add98","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","timestamp":"2018. május. 23. 10:27","title":"Fred, a labrador fogadta örökbe a kilenc kiskacsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","shortLead":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","id":"20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360685e1-c9ad-425b-9ece-076a7afe4b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Észak-Korea lerombolta nukleáris kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy helyek, egész sorok maradtak üresen a Twitterre felkerült fotók tanúsága szerint.","shortLead":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy...","id":"20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b589850-b2c0-4d59-ae77-77ea2504260d","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","timestamp":"2018. május. 23. 19:10","title":"Így zárták ki a nyilvánosságot Schmidt Máriáék konferenciájáról: az utolsó pillanatban kikapcsolták az élő közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]