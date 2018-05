A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly közel 1300 menekültet fogadtak be, a gyakorlat pedig idén is folytatódott. Kiderült, egy részük egy budapesti rehabilitációs központban van elszállásolva.

A tavalyi 1291 befogadás után idén januárban újabb 97, februárban pedig 94 menekültet fogadott be Magyarország. A Fidesz által csúcsra járatott uszítás már odáig fajult, hogy Csongrádban például migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt, de a valódi menekültekről nem sok információt adtak a hatóságok. Ezért is történhetett meg az, hogy néhány hete futótűzként terjedt el az a később cáfolt hír, hogy a balatonőszödi volt kormányüdülőben szállásoltak el migránsokat. Később kiderült, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat venezuelai magyarokat mentett ki a lassan polgárháborús viszonyok közt vegetáló országból.

A kormány sorra zárta be a menekülttáborokat és arról beszélt, nem lehet menekült az országban, de a Hír Tv Célpont című műsora a Marczibányi téri Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában rátalált néhány afgán és pakisztáni családra. Az egyik afgán család arról beszélt a Célpontnak, hogy a Holnap Házában bújtatják őket. A férfi azt is elmondta, Afganisztánból Németországig jutottak, de onnan kiutasították őket, így kerültek Magyarországra. A MEREK-ben egy hónapja élnek, de vannak olyanok is, akiket már hónapok óta ott szállásolnak el. A bevándorlók teljes ellátást kapnak, együtt étkeznek a mozgássérült gyerekekkel és felnőttekkel.

Az egyik bentlakó arról is beszámolt a Célpontnak, hogy már több atrocitás is történt, a bevándorlók gyerekei kővel dobálták az egyik bentlakót, a rendőrséget is ki kellett már hívni hozzájuk. A problémát többször jelezték a MEREK vezetőségének is.

– Tudnak velük beszélgetni? Barátságosak?

– Hát, nem egészen. Mondjuk, van egy arab család, azok kifejezetten, a gyerekek is ilyen nagyon kis veszett kutyák. De tényleg. Már kővel is megdobálták az egyik srácot. Meg a rendőrséget is kellett már hozzájuk hívni éjszaka, mert a hapsi megkupálta a feleségét.

A Hír Tv oknyomozó műsora megkereste a MEREK igazgatóját, Fóris Johannát is, ő azonban nem nyilatkozott, a riportert a fenntartóhoz, vagyis a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz irányította. Az SZGYF sem a telefonos, sem az írásos megkeresésre nem reagált.

A teljes riportot a Célpontban láthatják, péntek este 21 órától a Hír Tv-n.