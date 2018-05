Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","shortLead":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","id":"20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc8bea-b70a-4d4b-9bbb-2efba7793a93","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","timestamp":"2018. május. 24. 05:42","title":"Tízezer tagú bűnbandával számolna le Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai módra. És került bele még egy apró újdonság.","shortLead":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai...","id":"20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14acaf-1f18-497a-871d-8a3054dcbc0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","timestamp":"2018. május. 25. 09:03","title":"Régóta várt hasznos funkciót kapott a Windows – de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos weboldalon tüntetnek fel árakat, sőt lassan elkerülhetetlen megjelölni a szolgáltatás díját. Kevesen tudják azonban, hogy az árazás vizuális körülményei milyen jelentős mértékben befolyásolják a vásárlási döntés pszichológiáját. Íme 7 olyan marketingfogás, amellyel többet adhatunk el a weben keresztül.","shortLead":"Számos weboldalon tüntetnek fel árakat, sőt lassan elkerülhetetlen megjelölni a szolgáltatás díját. Kevesen tudják...","id":"20180524_arazas_pszichologiaja_trukkok_arpolitika_online_marketing","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db067fa5-9ab3-4f50-a7a6-bc3c5345bf92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_arazas_pszichologiaja_trukkok_arpolitika_online_marketing","timestamp":"2018. május. 24. 20:03","title":"7 hatékony pszichológiai trükk: hogyan áraznak a webshopokban és hogyan kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország vezetését.","shortLead":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország...","id":"20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddc4f9c-5505-4253-996c-91454ca5faaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Herényi: Marha jól tették a magyarok, hogy a Fideszre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord született. 2883 milliárd forintot fizetett az állam tavaly különféle árukra és szolgáltatásokra.","shortLead":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord...","id":"20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34d5191-ef57-49e9-b934-1bb291de01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","timestamp":"2018. május. 24. 12:50","title":"Magyarországnál jobban senki sem függ az EU-s pénztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","shortLead":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","id":"20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc32614-ff29-4fb2-a58c-465e918f4e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","timestamp":"2018. május. 24. 13:23","title":"Versenytempó: körbefotóztuk a Jaguar elektromos SUV sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","shortLead":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","id":"20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2b416-105d-4d2f-acc5-49910b59d564","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 24. 14:18","title":"Fél éve eltűnt hegymászó holttestét találták meg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]