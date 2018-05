Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","shortLead":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","id":"20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9628cc-9f8c-4708-8d77-95e0e23c8d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","timestamp":"2018. május. 23. 12:25","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből a letelepedési kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával jelentette be, hogy 150 ezer forintra bünteti az Újpestet.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával...","id":"20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce02f24-b744-4076-b92e-5b72d4ddecdb","keywords":null,"link":"/sport/20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","timestamp":"2018. május. 23. 20:18","title":"A kupadöntő előtt egy órával büntették meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","shortLead":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","id":"20180524_wint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7e4fe0-918b-4940-a530-a938969e8c0e","keywords":null,"link":"/sport/20180524_wint","timestamp":"2018. május. 24. 09:36","title":"Íme, egy örömtől kicsattanó polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","shortLead":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","id":"20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c582d-5b91-4fc8-80dc-149919386284","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","timestamp":"2018. május. 24. 14:20","title":"Woody Allen fia hosszú bejegyzésben védte meg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","shortLead":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","id":"20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2270f-0e00-48c9-b0c6-80dbccec8db1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Van, ahol a piacoknak is van éjszakája – és micsoda buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d","c_author":"Csatlós Hanna (Velence)","category":"kultura","description":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük a szelfiket, ráadásul a kiállítók külön kérik is erre a látogatókat. A helyszínen néztük meg a magyar kiállítást.","shortLead":"Megnyílt a 16. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonja. Az épület közepén egy tízméteres kilátóról lőhetjük...","id":"20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7f795-0512-49ae-a8be-a8ff77666b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103954a6-27ad-4a24-a0af-7a97813baf1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Magyar_kilato_tetejerol_bameszkodhatunk_Velenceben","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Magyaroknak köszönhetően most nem ciki Velencében szelfizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]