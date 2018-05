Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A meghallgatásokból az derült ki, hogy nem garantálható Bene László jogkövető magatartása. Nem ő kérte, hogy szabadlábra helyezzék. ","shortLead":"A meghallgatásokból az derült ki, hogy nem garantálható Bene László jogkövető magatartása. Nem ő kérte...","id":"20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec006c4-6219-4529-90bb-2cbe7630d53c","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2018. május. 23. 21:17","title":"Mégsem szabadul a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta a belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok világát. 2500 forint helyett ingyen adják, de játszani még mindig ugyanolyan jó vele.","shortLead":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta...","id":"20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcfa129-b584-418c-ba77-c8d68e0a6e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","timestamp":"2018. május. 23. 20:03","title":"Siessen, amíg ingyen van: péntekig 0 forintért töltheti le számítógépére a '90-es évek legendás játékát, az Unrealt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit rendező városok éttermeinek. Az ígéri, hogy ezért az összegért rendkívül kedvező kritikák jelennek majd meg a vendéglőkről a nemzetközileg elismert TripAdvisor honlapon.","shortLead":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit...","id":"20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba62b153-a9e9-4b8f-bee5-511c514ac93b","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"Valaki hazudik: tényleg lehet kamu dicséretet vásárolni egy elismert utazási értékelő oldalon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","shortLead":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","id":"20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791e6968-57e1-4d02-b5e8-c14314034870","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","timestamp":"2018. május. 23. 11:26","title":"Így működne a megcsúszó motorosokat helyrebillentő sugárhajtómű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a1f535-0d81-4b14-994f-bc4f28f6f97d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest fennállásának tizedik Magyar Kupa-győzelmét húzta be.



","shortLead":"Az Újpest fennállásának tizedik Magyar Kupa-győzelmét húzta be.



","id":"20180523_elbukta_a_kupadontot_a_puskas_akademia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a1f535-0d81-4b14-994f-bc4f28f6f97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ce300-efe7-4a33-ad05-7452cbeb3435","keywords":null,"link":"/sport/20180523_elbukta_a_kupadontot_a_puskas_akademia","timestamp":"2018. május. 23. 22:48","title":"Elbukta a kupadöntőt a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok alakulhatnak ki, amelyek kikényszerítik a rendszer megváltoztatását.","shortLead":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok...","id":"20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6642ff7b-a059-4bf8-b4f3-8b3701fd9cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","timestamp":"2018. május. 23. 14:14","title":"Irigykedve nézhetik az idősebbek, mennyi pénzt kap, aki most vonul nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak lennének erre. A MÁV szerint a hiba kijavítása folyamatban van, csak az eredeti gyártó túl drágán végezné el a munkát, ezért inkább más kivitelezőt kerestek, az pedig tovább tart.","shortLead":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak...","id":"20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eabe2b-5039-4b9e-b5ec-174938247c06","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","timestamp":"2018. május. 23. 20:51","title":"Hónapok óta nem működnek a bankkártya-olvasók a MÁV egy sor automatáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]