Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. 2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül

A német közlekedési hatóság a Daimlernél is olyan rendellenességet talált, mint a Voolkswagennél, de a cég vitatja a döntést. 2018. május. 24. 17:34","title":"Újabb dízelbotrány? Több ezer Mercedes-kisbuszt kell visszahívnia a Daimlernek

A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.

2018. május. 23. 12:25","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből a letelepedési kötvény

Szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, de hogy kitől, azt nem tudni - írja a friss HVG.

2018. május. 24. 13:29","title":"Orbán legújabb színjátéka: egyedül a világ ellen

A miniszterelnök teljesen biztos abban, hogy július 20-ig lezavarják az alkotmánymódosítást.

2018. május. 24. 10:52","title":"Nyugdíjasklubban jelentette be Orbán, hogy hamarosan elfogadják a Stop Sorost

Felkapta a nyulat egy róka, őket meg egy sas. Így repültek egy darabig, hármasban. 2018. május. 23. 17:04","title":"Elképesztő harcot vívott egy róka és egy sas a vacsoráért - videó

Nem, nem a zenélésből.

2018. május. 23. 09:09","title":"Tippeljen, miből él egy magyar zenész?

Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.

2018. május. 23. 11:13","title":"Több meleg szereplő kell a filmekbe – nem reális a mostani arány