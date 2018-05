Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","shortLead":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","id":"20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2b416-105d-4d2f-acc5-49910b59d564","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 24. 14:18","title":"Fél éve eltűnt hegymászó holttestét találták meg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cea8e08-68d6-4123-a675-aa53fa372a6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Ikerszatelliteket bocsátott kedden Föld-körüli pályára az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), hogy a kutatók a segítségükkel vizsgálhassák a bolygó vizeinek folyamatos mozgását és a felszín más változásait.","shortLead":" Ikerszatelliteket bocsátott kedden Föld-körüli pályára az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), hogy a kutatók...","id":"20180524_nasa_ikerszatelitek_grace_fo_gfz_space_x_falcon9","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cea8e08-68d6-4123-a675-aa53fa372a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04d2e0-2baa-4bdf-980e-ef209c48d688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_nasa_ikerszatelitek_grace_fo_gfz_space_x_falcon9","timestamp":"2018. május. 24. 13:03","title":"Sosem látott műholdfelvételeket kapunk hamarosan a Földről, a NASA már intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és a NATO részéről is felszólították Oroszországot, hogy ismerje el felelősségét, Ukrajna már vádemelést sürget.","shortLead":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és...","id":"20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652716b7-51f3-48cf-9aac-1071460d90eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","timestamp":"2018. május. 25. 16:26","title":"Ukrajna vádemelést sürget a lelőtt maláj gép ügyében, az oroszok tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi alkotmány szerint utolsó államfői mandátumát. ","shortLead":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi...","id":"20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb3b5a-7e61-4de0-9ff1-299297fcc50c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","timestamp":"2018. május. 24. 15:04","title":"Sorcserét hajt végre Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","shortLead":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","id":"20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ef770-2fa4-4498-bb34-594cee0cdfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","timestamp":"2018. május. 24. 17:22","title":"A bíróság szerint nem lehet Kék az olasz szülők lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – nyilatkozta Oszkó Péter.","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6a4bb-fff7-4cdd-afdf-09bd6bc0f03f","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","timestamp":"2018. május. 24. 14:25","title":"Oszkó: túl sokan várnak az állami pénzekre és a baráti megrendelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel, a miniszterelnök vejének, Tiborcz István üzlettársával.","shortLead":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel...","id":"20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8f0ff-e9ea-4bef-b2a8-6291b15908fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","timestamp":"2018. május. 24. 17:01","title":"Tiborcz István üzlettársával tárgyalt Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]