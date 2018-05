Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.","shortLead":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága...","id":"20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4798d07-4ead-444e-b0b7-6e33835629cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","timestamp":"2018. május. 25. 10:19","title":"Szójás bűnszervezet követett el milliárdos áfacsalást, egy tatabányai ügyvéd is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert várhatóan le is tartóztatják majd.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert...","id":"20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c238737-c531-4200-84ba-9447b79de4ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. május. 25. 08:12","title":"New York Times: Harvey Weinstein feladja magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","shortLead":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","id":"20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad4af6-cfd0-48e1-b3b8-59feb52878d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","timestamp":"2018. május. 24. 13:54","title":"Kihúzta a gyufát Trump nagykövete az Al-Aksza helyére álmodott jeruzsálemi templommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20180524_Megvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095d94db-66f4-4595-9cee-37fb26d30c00","keywords":null,"link":"/sport/20180524_Megvan","timestamp":"2018. május. 24. 18:40","title":"Már tudni, kik játszanak Eb-nyolcaddöntőt Budapesten 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség.","shortLead":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette...","id":"20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944fc89-dd7a-4c19-8718-ed22d3724683","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 15:29","title":"Vége: Letartóztatták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit rendező városok éttermeinek. Az ígéri, hogy ezért az összegért rendkívül kedvező kritikák jelennek majd meg a vendéglőkről a nemzetközileg elismert TripAdvisor honlapon.","shortLead":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit...","id":"20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba62b153-a9e9-4b8f-bee5-511c514ac93b","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"Valaki hazudik: tényleg lehet kamu dicséretet vásárolni egy elismert utazási értékelő oldalon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","shortLead":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","id":"20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85fcf45-7908-4c0e-9a14-7cf62ca68c68","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","timestamp":"2018. május. 24. 09:29","title":"Kamionokba rejtőzve próbálnak bejutni a migránsok az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]