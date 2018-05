Douglas Murray brit író, Stephen K. Bannon, Trump volt kampányfőnöke és David P. Goldman amerikai közgazdász mellett Nagy István, Magyarország berni nagykövete is rajta volt azon a fotón, amit csütörtökön tett közzé az MTI a V4 Európa Jövője konferenciával kapcsolatban – szúrta ki a 24.hu.

Orbán Viktor csütörtökön találkozott a rendezvény ismertebb felszólalóival, akkor készült a fotó, de az ahhoz csatolt leírásban az MTI nem említi meg az Orbán svájci bankáraként emlegetett Nagy Istvánt, pedig a képen ő is rajta van.

A hetvenes éveiben járó Nagy István korábban a Közel-Keleten dolgozott, az egyik legnagyobb libanoni bank igazgatótanácsában, és évekig vezette a bejrúti székhelyű Audi Bankot, amelynek egyébként nincs köze a német autómárkához.

A Bank Audinak Svájcban és Franciaországban vannak leányvállalatai, privát banki üzletágat üzemeltetnek Genfben és Monacóban. Állítólag egymillió dolláros betét alatt nem fogadnak ügyfelet.

Nagy István és Orbán Viktor kapcsolata a kilencvenes években kezdődött, Kékessy Dezső mutatta be őt Orbánnak. Kékessyt a barátságon kívül üzleti kapcsolat is fűzte Orbánhoz, a vesztes választás után ő vette meg az Orbán-család budapesti lakását. Kékessy volt az is, aki Orbán Viktor feleségének üzlettársa volt a tokaji szőlőföldeket birtokló Szárhegy Dűlő–Sárazsadány Kft.-ben, amihez Orbán Viktor első kormányzásának egyik legnagyobb botránya kötődik. A cég jelentős állami támogatásokat kapott.

Nagy István és Kékessy Dezső Svájcból ismerhetik egymást. A bankár 2010 után tűnt fel Orbán körül, aki a hírek szerint 2010-ben felkínálta neki a washingtoni nagyköveti posztot, de Nagy István akkor még nem akarta otthagyni a bankszakmát. Végül a berni nagyköveti poszt lett övé később, ahol azóta is szolgál. Állítólag neki köszönhető, hogy Orbán többször járt Bejrútban, mint sok európai fővárosban, és ő készítette elő a miniszterelnök rijádi látogatását is.

A 24.hu megkereste a miniszterelnökséget, hogy miért volt ott Nagy István is a csütörtöki találkozón, de nem kaptak választ.