[{"available":true,"c_guid":"6ba00270-c2a0-4212-9033-80ddd762b726","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsőfokú ítélet született egy százmilliós ügyben. ","shortLead":"Elsőfokú ítélet született egy százmilliós ügyben. ","id":"20180525_Cukorral_csaltak_afat_tobb_ev_borton_jar_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba00270-c2a0-4212-9033-80ddd762b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b77d2-c7ba-46ef-bcfd-20580eb073cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Cukorral_csaltak_afat_tobb_ev_borton_jar_erte","timestamp":"2018. május. 25. 16:40","title":"Cukorral csaltak áfát, több év börtön jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e9d04-3896-4433-bdaf-3d59b7f5ef4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tragikus vereség, de nem halálos csapás az MSZP-nek, a baloldalnak az áprilisi országgyűlési választás eredménye - mondta az MSZP választmányának elnöke a testület szombati ülése után. Hiller István közölte azt is, jelenleg öten aspirálnak a szocialista elnökjelöltségére, ő viszont nem indul újra a választmányi elnöki posztért.","shortLead":"Tragikus vereség, de nem halálos csapás az MSZP-nek, a baloldalnak az áprilisi országgyűlési választás eredménye...","id":"20180526_MSZP_Hiller_Istvan_is_hatrebb_lep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55e9d04-3896-4433-bdaf-3d59b7f5ef4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbd7b93-8e51-4e7e-bd2f-428d4196ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_MSZP_Hiller_Istvan_is_hatrebb_lep","timestamp":"2018. május. 26. 16:57","title":"MSZP: Hiller István is hátrébb lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen hallgatnak.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen...","id":"20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5dc0d-40f3-407d-bcc8-5193a0cf169f","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Hosszú Katinkáék a magánéletüket kiteregették, de az üzletről titkolóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszjátékos az amerikai Steve Johnsont verte meg, így 34 év után első magyarként ismét ATP-döntőt játszhat.","shortLead":"A magyar teniszjátékos az amerikai Steve Johnsont verte meg, így 34 év után első magyarként ismét ATP-döntőt játszhat.","id":"20180525_Dontobe_jutott_Fucsovics","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c51e9a9-48a5-4504-baf0-350ea57b678a","keywords":null,"link":"/sport/20180525_Dontobe_jutott_Fucsovics","timestamp":"2018. május. 25. 18:32","title":"Döntőbe jutott Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c441d139-5d92-4c0c-8328-a134eb2e71e2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az unióban 25 ezer, Magyarországon több mint 600 állampolgár veszíti életét évente közúti balesetben. Vajon az alkoholfogyasztás, az úthálózat minősége, a sebességkorlátok vagy az autók életkora befolyásolja a nemzeti statisztikákat? A képre kattintva az infografikát kinagyítva is böngészheti!","shortLead":"Az unióban 25 ezer, Magyarországon több mint 600 állampolgár veszíti életét évente közúti balesetben. Vajon...","id":"201821__varosnyi_aldozat__alkohol_vagy_autopalya__a_roncsok_bosszuja__halalos_iramban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c441d139-5d92-4c0c-8328-a134eb2e71e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4bc746-7381-43fb-bfd1-13cefecab6da","keywords":null,"link":"/cegauto/201821__varosnyi_aldozat__alkohol_vagy_autopalya__a_roncsok_bosszuja__halalos_iramban","timestamp":"2018. május. 26. 07:45","title":"Ezt kell tudni arról, mi teszi életveszélyessé az autózást az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb ötletével az építőiparnak kíván némi innovációs löketet adni.","shortLead":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb...","id":"20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e003d58b-d6e0-4606-a0ec-021dc5a4da57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","timestamp":"2018. május. 25. 12:03","title":"Elon Musk új ötlete: olyan téglákat kellene gyártani, melyekkel legózva lehet igazi házat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert várhatóan le is tartóztatják majd.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert...","id":"20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c238737-c531-4200-84ba-9447b79de4ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. május. 25. 08:12","title":"New York Times: Harvey Weinstein feladja magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként a Szojuz–36 fedélzetén, amikor az elindult a világűrbe.



","shortLead":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként...","id":"20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbe806-ab6e-42a2-9081-06cd0bc2c11e","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","timestamp":"2018. május. 26. 19:32","title":"Óriási köszönőbeszédet tartott az első magyar űrhajós a fellövése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]