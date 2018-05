Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó traffipaxként működnek. ","shortLead":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó...","id":"20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347b766-2190-4e0b-8f4a-9034c97eaf89","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 05:53","title":"Húsz civil autóval vadászik a gyorshajtókra a rendőrség, de ha kell, még több lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint a grillezés során keletkező füst szó szerint a bőr alá is beivódik: a benne lévő káros, rákkeltő anyagok bőrön át intenzívebben kerülnek be a szervezetbe, mint belélegezve.","shortLead":"Kínai kutatók szerint a grillezés során keletkező füst szó szerint a bőr alá is beivódik: a benne lévő káros, rákkeltő...","id":"20180524_grill_fust_grillezes_szabadban_sutes_rak_rakkelto_anyag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c213a2-944f-445a-917e-c21d32812a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_grill_fust_grillezes_szabadban_sutes_rak_rakkelto_anyag","timestamp":"2018. május. 24. 19:59","title":"Figyeljen oda, kutatók mondják: rákot okozhat a szabadban sütögetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415df9e0-0a3c-4797-b7b3-95c5dcedf3b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány fogadta a baleset helyszínére kiérkező rendőröket és tűzoltókat a 33-as főúton.","shortLead":"Nem mindennapi látvány fogadta a baleset helyszínére kiérkező rendőröket és tűzoltókat a 33-as főúton.","id":"20180524_suzuki_volkswagen_baleset_kozlekedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=415df9e0-0a3c-4797-b7b3-95c5dcedf3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8530d37-7f01-494d-bf80-7e7c9d053c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_suzuki_volkswagen_baleset_kozlekedes","timestamp":"2018. május. 24. 14:41","title":"Fotók: Maga alá gyűrte a Volkswagen a Suzukit a hortobágyi balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab964857-da8b-41ff-b9ed-dfbaefd26938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben Nagy-Britanniában - a britek után - a lengyelek vannak, a második legnépesebb közösség pedig a románoké. ","shortLead":"A legtöbben Nagy-Britanniában - a britek után - a lengyelek vannak, a második legnépesebb közösség pedig a románoké. ","id":"20180524_Brit_statisztika_kozel_100_ezer_magyar_el_NagyBritanniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab964857-da8b-41ff-b9ed-dfbaefd26938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacc985d-4ca2-4610-87eb-9318d39f8153","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Brit_statisztika_kozel_100_ezer_magyar_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. május. 24. 18:08","title":"Brit statisztika: közel 100 ezer magyar él Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","shortLead":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","id":"20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039bfec-8c66-45d8-b54e-27f7c694b39e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","timestamp":"2018. május. 24. 20:41","title":"Évente 20 ezer magyar vesz részt gyógyszerkísérletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","shortLead":"A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","id":"20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4314bd-2c24-437b-9afa-571f2c628b12","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","timestamp":"2018. május. 24. 22:08","title":"Orosz telefonbetyárok verték át Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","shortLead":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","id":"20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d20f76f-9195-4506-8a6b-709676d5d5d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","timestamp":"2018. május. 25. 14:24","title":"Léptek a kitermelők, gyorsan esni kezdett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június 8-i dátummal.","shortLead":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június...","id":"20180525_Porsche_eredeti_356","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15add16-03ff-420a-8d5b-4948da47b468","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Porsche_eredeti_356","timestamp":"2018. május. 25. 12:21","title":"Legyártották újra a legelső Porschét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]