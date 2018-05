Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül rendőrkézre került.","shortLead":"Két órán belül rendőrkézre került.","id":"20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3855-d52d-4a81-9b6d-c3396ced02f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","timestamp":"2018. május. 25. 16:21","title":"Bombariadó az Árkádban: megvan a fenyegető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nincs 25 millió dollárod, akkor nem számítasz gazdagnak. Ezzel a meglepő igazsággal ismerteti meg olvasóit a Bloomberg gazdasági portál, mely szorgosan rangsorolja a világ leggazdagabb embereit.","shortLead":"Ha nincs 25 millió dollárod, akkor nem számítasz gazdagnak. Ezzel a meglepő igazsággal ismerteti meg olvasóit...","id":"20180525_Meghokkento_szamok_mennyi_penztol_szamit_valaki_gazdagnak_illetve_szupergazdagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3dd93-0eb7-481c-8113-66dc07b43b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Meghokkento_szamok_mennyi_penztol_szamit_valaki_gazdagnak_illetve_szupergazdagnak","timestamp":"2018. május. 25. 06:15","title":"Meghökkentő számok: mennyi pénztől számít valaki gazdagnak, illetve szupergazdagnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","shortLead":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","id":"20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bec8280-093d-473f-8adc-2d8a550ca13a","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","timestamp":"2018. május. 26. 08:16","title":"Tényleg megtörtént: Hugh Grant megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0770819d-3640-403f-b521-61c5c8669b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zrínyi 2026 programban rövidesen megkezdődik a magyarországi fegyvergyártás is.","shortLead":"A Zrínyi 2026 programban rövidesen megkezdődik a magyarországi fegyvergyártás is.","id":"20180526_Honvedsegi_fejlesztes_fokent_a_legierot_erositenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0770819d-3640-403f-b521-61c5c8669b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a01316-2385-4d20-9c22-6552d8bd5595","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Honvedsegi_fejlesztes_fokent_a_legierot_erositenek","timestamp":"2018. május. 26. 11:02","title":"Honvédségi fejlesztés: főként a légierőt erősítenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van hová fejlődni.","shortLead":"Van hová fejlődni.","id":"20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a2199c-058d-4e08-8a78-1257ab5c9f4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","timestamp":"2018. május. 25. 11:24","title":"Egy ábra arról, mekkora a baj a magyar bérekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához íródott.","shortLead":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához...","id":"20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7726406f-5f4a-4cc5-87f6-ae0929cc4142","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","timestamp":"2018. május. 25. 10:35","title":"Molnár Ferenc nélkül nem lenne Liverpool-himnusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddadb0ce-e2ee-4aab-be37-a4d08a0886df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt tippeljük, hogy a nyár végére bőven elegünk lesz a Live It Up című számból.","shortLead":"Azt tippeljük, hogy a nyár végére bőven elegünk lesz a Live It Up című számból.","id":"20180525_foci_vb_hivatalos_dal_will_smith","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddadb0ce-e2ee-4aab-be37-a4d08a0886df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9a5c7c-9f10-4a03-a99a-3de5843559f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_foci_vb_hivatalos_dal_will_smith","timestamp":"2018. május. 25. 16:58","title":"Hallotta már a foci-vb hivatalos dalát? Will Smith is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében, hogy a testület megsemmisíti majd a felsőoktatási törvény egy pontját, hogy ő 32 évesen is diákvezérként tengesse mindennapjait.","shortLead":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében...","id":"20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17e28c-6dc1-48eb-9c4c-d5d9ca44ba24","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","timestamp":"2018. május. 25. 10:12","title":"Nem akar kiszállni a túlkoros szegedi HÖK-elnök, újabb csatába kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]