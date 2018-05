Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","shortLead":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","id":"20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ba4ac2-0a73-466e-ba0b-fa20b7052b18","keywords":null,"link":"/idojaras/20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 15:12","title":"Tornádó volt Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó traffipaxként működnek. ","shortLead":"Most országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó...","id":"20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0932780-e21f-4949-80c1-f1b6715034e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347b766-2190-4e0b-8f4a-9034c97eaf89","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Husz_civil_autoval_vadaszik_a_gyorshajtokra_a_rendorseg_de_ha_kell_meg_tobb_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 05:53","title":"Húsz civil autóval vadászik a gyorshajtókra a rendőrség, de ha kell, még több lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","shortLead":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","id":"20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9de1b60-ec94-4d49-b09e-0ddb2973304b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","timestamp":"2018. május. 26. 09:23","title":"Elfogták a pesterzsébeti taxistámadás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","shortLead":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","id":"20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f364ca7b-e20c-4b6f-8aa0-9559def2e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","timestamp":"2018. május. 25. 20:40","title":"Halálos baleset történt, lezárták a 61-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","shortLead":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","id":"20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb6c04-1ee1-4fa7-b2e2-e04d00ed88a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","timestamp":"2018. május. 25. 09:23","title":"Nem volt jogosítványa a Ceglédbercelnél balesetet okozó román sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha Lujza téren. ","shortLead":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha...","id":"20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f159c486-3288-4bb0-8a00-309ece518208","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 12:52","title":"\"Több niggert Budapestre\" feliratú plakáttal járatnák le a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el az életveszélyes határt.","shortLead":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el...","id":"20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baa894-d261-4590-bba5-e883e1b241c5","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","timestamp":"2018. május. 24. 21:25","title":"Egy óra alatt is meghalhat egy forró autóban hagyott gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4881052d-25eb-4328-a21c-13d6a0d01b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közelgő világbajnokság apropóján újra jönnek a résztvevő országok mezeibe (és igen lengén) öltözött hölgyek, akik a mérkőzések szünetében focizgatnak majd.","shortLead":"A közelgő világbajnokság apropóján újra jönnek a résztvevő országok mezeibe (és igen lengén) öltözött hölgyek, akik...","id":"20180524_Forro_lesz_a_hangulat_megint_lesznek_tizenegyesrugo_lanyok_a_Viasaton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4881052d-25eb-4328-a21c-13d6a0d01b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf3f30-e27a-42b6-acc5-079d2098b622","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Forro_lesz_a_hangulat_megint_lesznek_tizenegyesrugo_lanyok_a_Viasaton","timestamp":"2018. május. 24. 14:38","title":"Forró lesz a hangulat, megint lesznek tizenegyesrugó lányok a Viasaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]