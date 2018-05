Ellenjelölt nélkül, elsöprő többséggel, 69-4 arányban választották meg Molnár Zsoltot az MSZP budapesti elnökévé csütörtökön. Azt a Molnár Zsoltot, akire Botka László tavaly nyáron nyíltan árulóként, kollaboránsként utalt, ami miatt kisebb háború tört ki az MSZP-ben – a Molnárhoz több szálon kötődő Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő nevével fémjelzett társaság hathatós segítségével. Bő 9 hónappal később végeredményt hirdethetünk: ebben a harcban csak Botka kapott végzetes sebet.

© Reviczky Zsolt

A Botka-Molnár háború a szövetségi politika – és Gyurcsány Ferenc szerepe – miatt pattant ki, de a konfliktusnak mélyebb okai vannak, melyekről Botka később, nyilvánosan csak igen finoman, kizárólag utalások szintjén beszélt. Konkrétan a legerősebb nyilatkozatában – ahol az ellenzéket behálózó politikai maffiáról beszélt – sem nevezte meg Molnárt, ám környezete szerint itt mások mellett rá is utalhatott.

Ennek ellenére Molnár Zsolt az első, hivatalos nyilatkozatba kapaszkodik. A hvg.hu-nak azt mondta, a „fideszes áruló” jelzőt csak a sajtó aggatta rá. Molnár szerint a megválasztásának aránya azt mutatja, Botka vádjait nem tekintették komolynak Budapesten,

„nyilvánvalóan nincs rajtam bélyeg.”

A vitát nem nyitja újra, de szerinte az élet őt igazolta. A DK-ra szükség volt, együttműködés nélkül nem lehetett volna választókerületeket nyerni. (A választást viszont egészen elképesztő mértékben veszítették el, a teljes baloldal bukott 320 ezer szavazót, a Fidesz újból kétharmadot szerzett, míg az optimista forgatókönyvek szerint legalább ezt meg lehetett volna akadályozni - a szerk.) Ő közös listát akart, végül a koordinált megállapodás aránytalan lett az MSZP számára.

„Aki érdekkonfliktusba keveredik, az ellen megfogalmazódnak vádak, ezt méltósággal viselem.”

Más még látja rajta

Megkerestük Botka Lászlót is, hogy milyen üzenete van számára, hogy a leárulózott Molnár a fővárosi szervezetet vezeti, de nem akarta ezt kommentálni. Annyit mondott, nem száll be a roncsderbibe.

„Elképesztő, hogy mi megy a választás óta, én ebben nem veszek részt. A választópolgárok egyre tisztábban látják, mi a helyzet.”

Ő maga nem indul semmilyen pártbeli pozícióért.

Beszéltünk olyan szocialistával, aki szerint a fideszes bélyeg igenis ott van Molnáron, azonban

nem volt más, aki indult volna a fővárosi elnöki posztért.

Részben káderhiány az ok, részben pedig az, hogy aki még alkalmas lehet, nem mert vele szemben indulni – magyarázza forrásunk. Szerinte Molnár azért választatta meg magát, hogy automatikusan bekerüljön az új pártelnökségbe, fontos, hogy pozícióban legyen. Nyilatkozónk Molnárt is Puch László emberének tartja, utóbbiról pedig a Népszava megvétele és állami hirdetései miatt számos pletyka kering.

Tóth Bertalan és Molnár Zsolt © Soós Lajos

Bár sokáig nem szerepelt a frontvonalban, Molnárt az egyik legerősebb embernek tartották a pártban, van, aki szerint informális hatalma miatt egyenesen a pártelnök után következő legfontosabb szereplőnek tartották.

A gyanú árnyéka többször vetült Molnárra

Ron Werber izraeli kampánytanácsadó 2014-ben feldúltan azt üzente: „Molnár Zsolt adjon hálát az Istennek minden egyes napon, amikor nem nyitom ki a számat".

A balhé azért tört ki, mert a szocialisták a kampány forró szakaszában tudták, hogy Rogán Antal vagyonnyilatkozata nem stimmel – ezután "nőtt meg" a háza –, de az ügyet nem a súlyának megfelelően kezelték. Mire elkészült a szocialisták szórólapja, Rogán már módosította a nyilatkozatát. A negatív kampány ellen állítólag Molnár lépett fel – bár volt, aki kizártnak tartotta, hogy Molnár egyszemélyben bármit leállíthatott –, az Indexnek akkor több szocialista azt mondta, "a fideszes frakcióvezető a kampánystábból kaphatott figyelmeztetést a készülő akcióról". Az Egyenlítő blog munkatársai is arra panaszkodtak, hogy rendre leállítatják a fontosabb, fővárosi fideszes politikusokról szóló anyagokat – Molnár akkoriban is a budapesti pártszervezet vezetője volt.

Molnárral szemben előkerült az is, hogy 2002-ben ügyvédként még a Fidesznek és az MDF-nek dolgozott, az óbudai választási bizottságban pártdelegált votl. Ezt utóbb személyes kapcsolatokkal magyarázta, és állítja, politikai munkát nem végzett. 2014-ben előkerült róla egy fénykép majd egy videó is, amint 1992 október 23-án, Göncz Árpád akkori államfő kifütyülésekor ott volt a Kossuth téren kapucniban, majd az elnöki beszéd megzavarása után az MTV székháza elé is átvonult a szkinhedekkel. Molnár azt mondta, nem volt szkinhed, ezt fényképpel is bizonygatta, a videót meg szerinte összevágták. Megkerestük gimnáziumi osztálytársait, akik szerint kamaszként valóban nem volt szkinhed, de jobboldali, esetenként szélsőséges nézeteket vallott.

© 168óra

Molnár a Rogán-ügy, illetve a szkinheadügy miatt mondott le az MSZP budapesti elnöki posztjáról 2014-ben.

Most sem lesz gyűlöletkampány

A Botka-Molnár háború idején több szocialistával is beszéltünk, egyikük elismerte, hogy Molnár empatikus a Fidesszel, arra a kérdésre, hogy kijelenti-e, Molnár nem kollaboráns, egy fintor kíséretében az a válasz jött, „ezt senki nem tudja megmondani.”

Azt viszont úgy látta: „ha valóban az a Fidesz forgatókönyve, hogy a kormány számára az MSZP az ideális ellenzék, akkor számtalan eszköze van arra, hogy a szocialista pártot erre a feladatra fazonírozzák, és ehhez Molnár kiváló szereplő.”

Molnár azt mondja, az általa vezetett fővárosi szervezet is együttműködéspárti, mert az önkormányzati választáson csak így győzhető le a Fidesz, a Párbeszéden kívül a DK-val, az LMP-vel és a Momentummal, illetve civilekkel is megegyezne az önkormányzati választás előtt. Horváth Csaba főpolgármester-jelöltségét sem lehet biztosra venni: Molnár azt mondja, előválasztást szeretnének, a legnagyobb támogatottságú aspiráns lesz a jelölt.

Kérdésünkre, hogy vezetésével milyen fővárosi kampányra lehet számítani, Molnár azt mondta, személyes karakteréből fakadóan parttalan vádaskodás, gyűlöletkeltés nem lesz, de szerinte az csak a legendárium része, hogy jó kapcsolata lenne a fideszesekkel. Szerinte gyűlölködéssel és vádaskodással amúgy sem lehet legyőzni a Fideszt, csak értelmes programmal és jó szövetségi politikával.

Amúgy egy erős baloldali karakterrel rendelkező, nemzeti elkötelezettségű MSZP-t képzel el, a Horn Gyula-i örökséget megtartva.

Az nehéz kérdés, hogy a Molnárt gyanakodva figyelők miből következtethetnek arra, hogy lépéseivel a Fidesznek kedvez. Erre egyik névtelenséget kérő nyilatkozónk egyelőre nem tudott választ adni. Mindenesetre látványos akcióra nem számít, ilyen esetben mindenki kínosan ügyelne arra, ne bukjon le.

Megújulás, Havas Szófiával

Havas Szófia © Túry Gergely

Rákérdeztünk Molnárnál, visszatérésével mennyire lehet az MSZP megújulásáról beszélni, mire azt mondta, tartalmi értelemben kell megújulni, nem fogadja el azt az érvet, ha már valaki betöltött egy pozíciót, soha többé ne lehessen arra megválasztani.

Ha már a megújulásnál tartunk, a fővárosi MSZP-elnökségben a párt honlapja szerint ott van Havas Szófia is, akinek az 1956-os forradalomról tett korábbi nyilatkozata kavart nagy vihart. Horn Gyula néhai miniszterelnök unokahúga az orosz állami televízióban azt mondta,

„ezek a nácik fegyverrel járták a házakat, keresték a kommunistákat, zsidókat. Ezek nem radikálisok, hanem a legvalódibb fasiszták.”

Bár volt, aki kizáratta volna a pártból Havast, végül csak megrovásban részesült.