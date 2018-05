Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddadb0ce-e2ee-4aab-be37-a4d08a0886df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt tippeljük, hogy a nyár végére bőven elegünk lesz a Live It Up című számból.","shortLead":"Azt tippeljük, hogy a nyár végére bőven elegünk lesz a Live It Up című számból.","id":"20180525_foci_vb_hivatalos_dal_will_smith","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddadb0ce-e2ee-4aab-be37-a4d08a0886df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9a5c7c-9f10-4a03-a99a-3de5843559f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_foci_vb_hivatalos_dal_will_smith","timestamp":"2018. május. 25. 16:58","title":"Hallotta már a foci-vb hivatalos dalát? Will Smith is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le is tartóztatták és vádat is emeltek ellene. De nem kellett sokáig ott lennie, mivel egymillió dolláros óvadékért cserébe hamar szabadon engedték.","shortLead":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le...","id":"20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0711d-bf2e-4527-9fcf-c19aef8935ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Máris szabadon engedték Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","shortLead":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","id":"20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa8b11-c85b-4b16-a7b4-f949f65c2fc4","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","timestamp":"2018. május. 26. 15:59","title":"A számok beszélnek: ezt érdemes tudni a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","shortLead":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","id":"20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcae86d-e2a4-49e6-ba5f-1225ead0e95b","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","timestamp":"2018. május. 25. 15:01","title":"Star Trek parkot építhet a Universal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly közel 1300 menekültet fogadtak be, a gyakorlat pedig idén is folytatódott. Kiderült, egy részük egy budapesti rehabilitációs központban van elszállásolva.","shortLead":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly...","id":"20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547ef830-4d79-4342-8e3c-7d0899754c98","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","timestamp":"2018. május. 25. 16:00","title":"Mozgássérültek között rejtegetik a befogadott menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba00270-c2a0-4212-9033-80ddd762b726","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsőfokú ítélet született egy százmilliós ügyben. ","shortLead":"Elsőfokú ítélet született egy százmilliós ügyben. ","id":"20180525_Cukorral_csaltak_afat_tobb_ev_borton_jar_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba00270-c2a0-4212-9033-80ddd762b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b77d2-c7ba-46ef-bcfd-20580eb073cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Cukorral_csaltak_afat_tobb_ev_borton_jar_erte","timestamp":"2018. május. 25. 16:40","title":"Cukorral csaltak áfát, több év börtön jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","shortLead":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","id":"20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e90cb-9a63-4faa-9ed2-235e976156fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 27. 12:14","title":"Az osztrák belügyminiszter a határok lezárásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","shortLead":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","id":"20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9de1b60-ec94-4d49-b09e-0ddb2973304b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","timestamp":"2018. május. 26. 09:23","title":"Elfogták a pesterzsébeti taxistámadás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]