[{"available":true,"c_guid":"d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak szélsőséges formája, nem a terrorizmus, hanem a mainstream muszlim társadalom. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak...","id":"20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337f094-a77e-40fb-b8a3-dfcc6703ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","timestamp":"2018. május. 26. 18:07","title":"Az iszlámmal és Sorossal riogatott, Orbánt dicsőítette Milo Yiannopoulos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","shortLead":"A most 70 éves színész egyik legemlékezetesebb alakítását vették elő.","id":"20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd6d4f0-1016-4835-af72-02464aebbaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13c9e61-fa8e-4cf5-9fec-5985caa9de79","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ezzel_a_legendas_parodiaval_koszontottek_Galvolgyi_Janost","timestamp":"2018. május. 27. 13:12","title":"Ezzel a legendás paródiával köszöntötték Gálvölgyi Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane Tusuppal kitört újabb viszály miatt nem működik, de Instagram-oldalán ott a friss hír.","shortLead":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane...","id":"20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92deba25-0d0d-46c8-90c9-deb008e72eaf","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 26. 11:16","title":"Erős visszatérés: Hosszú Katinka jó idővel győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna szombati döntőjében legyőzte a német Peter Gojowczykot.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású...","id":"20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa044112-63fe-49f2-ad15-8e913a8688d6","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","timestamp":"2018. május. 26. 17:13","title":"Fucsovics tornát nyert, ilyet 36 éve nem tudott magyar teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","shortLead":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","id":"20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8947c7-5eb4-40b4-aa02-eba175421ac7","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","timestamp":"2018. május. 26. 09:42","title":"Parlamenti ügyrend: eddig ismeretlen dilemmára keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony zuglói polgármester marad.","shortLead":"Karácsony zuglói polgármester marad.","id":"20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbf57f-74c8-4b29-94a3-dc7f4cbcd82b","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","timestamp":"2018. május. 27. 15:03","title":"Hivatalosan is eldőlt, ki ül be Karácsony Gergely helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","shortLead":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","id":"20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f48d-2056-4d96-a3ad-ca468ef8d603","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","timestamp":"2018. május. 26. 07:20","title":"Exit poll: az abortusz liberalizálására szavaztak az írek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció témáján lovagolva ő legyen a \"nemzetállamok Európája\" koncepció zászlóvivője.","shortLead":"A magyar kormány sok fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését, láthatóan arra játszva, hogy a migráció...","id":"201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35723749-a389-48bf-a03f-963dd88fc582","keywords":null,"link":"/itthon/201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","timestamp":"2018. május. 26. 08:15","title":"Hol az a fal? Orbán Viktor az Unió és a Néppárt tűrőképességét feszegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]