[{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök este több szakszervezettel megállapodtak, és már csak a kamionsofőrök \"radikális kisebbsége\" folytatja az országok fő közlekedési útvonalainak eltorlaszolását.","shortLead":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök...","id":"20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49781a6-0151-41ea-8f00-e69f54b4a918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","timestamp":"2018. május. 25. 21:58","title":"Bevethetik a hadsereget a sztrájkoló kamionsofőrök ellen Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand Challenge nevű versenyen.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand...","id":"20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798f8c8d-74b6-437e-b373-5d11b846f873","keywords":null,"link":"/sport/20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","timestamp":"2018. május. 25. 20:41","title":"Jó idővel úszott a döntőbe idei első versenyén Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","shortLead":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","id":"20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b995e0-ac5b-44d3-9e2c-680ea1706e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","timestamp":"2018. május. 27. 10:50","title":"Hajdú Péter úgy gondolja, hogy a csúcson hagyja abba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott az első, igazán fájdalmasnak ígérkező pofonba a Facebook és a tulajdonában álló két másik szolgáltatás, az Instagram és a WhatsApp. Más területen ugyan, de a Google is hibázhatott. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott...","id":"20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e15f4-f319-454d-8359-ed13afe3db95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","timestamp":"2018. május. 26. 13:03","title":"Máris nekimentek a Facebooknak és a Google-nek: megsérthették a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert algoritmusaikat sem a júzerek, sem hirdetők nem szeretik igazán. Interjú.","shortLead":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert...","id":"201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccbbf1d-2988-4025-95c6-c7065040cc74","keywords":null,"link":"/kkv/201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","timestamp":"2018. május. 26. 15:30","title":"A jövő közösségi oldalán a felhasználó szerezhetne pénzt adatai megosztásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","id":"20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda463ef-b91c-478b-8b86-060d6a3239df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","timestamp":"2018. május. 26. 07:21","title":"Bátor árazás: közel 5 milliót kérnek két balassagyarmati Trabiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]