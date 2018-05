Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. Megígérte, hogy nem szól bele az újságírók dolgába.","shortLead":"A cég tőkeemelést hajt végre, Ungár Péter az új (társ)tulajdonos. Megígérte, hogy nem szól bele az újságírók dolgába.","id":"20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac7b20e-6c70-4bfd-98c8-a75efe13c38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93d7b35-0261-40af-8600-ecb55e30b3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ilyen_viccesen_meg_nem_jelentettek_be_mediatulajdonlast","timestamp":"2018. május. 26. 11:34","title":"Ilyen viccesen még nem jelentettek be médiatulajdonlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat. Az alkotások elkészültek, lapunk pedig kapott egy válogatást, amelyet az alábbi galériában a kedves olvasó is végiglapozhat. ","shortLead":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat...","id":"20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b89e2c-7ecd-4ac5-8709-5dc010412e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","timestamp":"2018. május. 27. 07:30","title":"Képzelje, vannak gyerekek, akik kütyük nélkül is boldogok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.","shortLead":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt...","id":"20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da1fbb-c648-4a27-87b3-6a84a44a8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","timestamp":"2018. május. 26. 09:26","title":"Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása helyszínén - állítja az újságíró családjának ügyvédje.","shortLead":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása...","id":"20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d997e-374c-490d-a523-a7ff7338b081","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. május. 26. 15:00","title":"Hibázott a rendőrség a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem találkoztak. Az ukrán fővárosban mindenesetre hatalmas a biztonsági készültség. Esélylatolgató hangulatjelentés a helyszínről.","shortLead":"A Bajnokok Ligája ma esti döntőjére már megérkeztek a két csapat szurkolói, de a ráhangolódó városnézésen nem...","id":"20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57133acb-5477-4e94-b62e-815f8724d331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b88e54-120e-4682-9264-377f32d4b735","keywords":null,"link":"/sport/20180526_kijev_realmadrid_liverpool_bl_donto_keszulodes","timestamp":"2018. május. 26. 11:42","title":"Tizenharmadszor a Real, vagy hatodszor a Liverpool? Kijev ezerrel készül a döntőre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük egy csecsemőt, aki a nemzetközi vizeken született egy csónakban.","shortLead":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük...","id":"20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d06e2cd-463d-45ba-8033-0ebebc922f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","timestamp":"2018. május. 27. 16:36","title":"Akit Csodának neveztek - ilyet még az olasz parti őrség sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]