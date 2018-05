Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","shortLead":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","id":"20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46811921-8a2e-47b4-9095-7d8c8be87744","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","timestamp":"2018. május. 26. 08:31","title":"1400 menekültek mentettek ki a Földközi-tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt időszakban. De hol húzódik a fővárosba ingázás határa, és hogyan alakul a második agglomerációs körzet ingatlanpiaca?","shortLead":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban...","id":"20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74389b2-a134-4b62-a63e-7c90eaf9c0f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","timestamp":"2018. május. 25. 10:40","title":"Ennyit ingáznak a fővárosiak az elérhető ingatlanárakért – kis ingatlankörkép 30 kilométeren túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","shortLead":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","id":"20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4139e82-8e22-4919-9d85-c1a82bf9ce9b","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","timestamp":"2018. május. 26. 14:49","title":"Platini szerint ártatlannak bizonyult, már a visszatérést tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef80ed2-276f-4133-aad4-15ca80ec6915","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Meg nem értett és végletekig kihasznált áldozatnak tartotta magát a brit Greville Wynne, aki meghatározó szerepet játszott abban, hogy a kubai rakétaválságból nem lett világháború. A briteknek dolgozó ügynököt végül Budapesten tartóztatták le 1962-ben, s az MI6 sokáig tagadta, hogy közük lenne a szovjet börtönben sínylődő kémhez. Wynne életéről most kezdenek filmet forgatni, s a főszerepet a Scherlockból, a Doktor Strange-ből vagy a Bosszúállókból is ismert Benedict Cumberbatch játssza.","shortLead":"Meg nem értett és végletekig kihasznált áldozatnak tartotta magát a brit Greville Wynne, aki meghatározó szerepet...","id":"20180525_Addig_segitette_a_szuperkemet_amig_Budapesten_le_nem_tartoztattak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef80ed2-276f-4133-aad4-15ca80ec6915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd359a28-a3bf-4481-9022-0e596671123e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Addig_segitette_a_szuperkemet_amig_Budapesten_le_nem_tartoztattak","timestamp":"2018. május. 25. 14:10","title":"A szuperkémmel megmentette a világot, aztán Budapesten letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek 0 óra óta számos amerikai híroldal vált elérhetetlenné, ekkor élesedett ugyanis az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Egyelőre kérdés, mikortól válnak ismét elérhetővé a tartalmak.","shortLead":"Péntek 0 óra óta számos amerikai híroldal vált elérhetetlenné, ekkor élesedett ugyanis az Európai Unió új adatvédelmi...","id":"20180525_gdpr_adatvedelmi_szabalyozas_los_angeles_times_daily_news_chicago_tribune_hiroldal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a3363f-2e46-4219-9514-f8ab93351779","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_gdpr_adatvedelmi_szabalyozas_los_angeles_times_daily_news_chicago_tribune_hiroldal","timestamp":"2018. május. 25. 14:01","title":"Beütött a GDPR, több nagy amerikai híroldal is elérhetetlenné vált Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7343bda-9b41-4a30-964a-5ec90016d7f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt írták, hogy a menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival nem kell a mért járművel azonos sebességgel, ugyanabban a sávban haladni. ","shortLead":"Azt írták, hogy a menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival nem kell a mért járművel azonos sebességgel, ugyanabban...","id":"20180525_rendorseg_a_civil_autok_bevetese_kozlekedesbiztonsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7343bda-9b41-4a30-964a-5ec90016d7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037d37f-220c-4e57-ba2e-0ed2fc6a3498","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_rendorseg_a_civil_autok_bevetese_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2018. május. 25. 13:36","title":"Így magyarázza a rendőrség a civil autók bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","shortLead":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","id":"20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d7e15-e275-4cd5-ba59-290bd52a3a11","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","timestamp":"2018. május. 25. 10:27","title":"Most vasárnap hajnalban ne nagyon akarjon e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]