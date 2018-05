Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül rendőrkézre került.","shortLead":"Két órán belül rendőrkézre került.","id":"20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3855-d52d-4a81-9b6d-c3396ced02f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","timestamp":"2018. május. 25. 16:21","title":"Bombariadó az Árkádban: megvan a fenyegető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség.","shortLead":"Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette...","id":"20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944fc89-dd7a-4c19-8718-ed22d3724683","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Vege_Letartoztattak_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 15:29","title":"Vége: Letartóztatták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","shortLead":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","id":"20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243be9fe-9c9f-4e7c-bcc4-cafb35b8a260","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","timestamp":"2018. május. 25. 19:50","title":"Nem fizeti ki a túlmunkát az egyik legnagyobb budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát a rendőrségen, ez után vitték a New York-i bíróságra.","shortLead":"A többszörös zaklatással és nemi erőszakkal vádolt amerikai filmproducer pénteken korábban adta föl magát...","id":"20180525_Weinstein_a_birosagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcb4f-e5a0-4bbd-be40-02bff1a62287","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Weinstein_a_birosagon","timestamp":"2018. május. 25. 14:44","title":"A zaklatással vádolt Harvey Weinstein már a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c808633c-b2c4-40a0-9a28-8e3b90441840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Komor filmet ígér az új trailer.","shortLead":"Komor filmet ígér az új trailer.","id":"20180525_Nem_gyerekmese_lesz_az_uj_Maugli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c808633c-b2c4-40a0-9a28-8e3b90441840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28fb1aa-cf94-4ccf-b88b-13fab15dec25","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Nem_gyerekmese_lesz_az_uj_Maugli","timestamp":"2018. május. 25. 15:36","title":"Nem gyerekmese lesz az új Maugli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","shortLead":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","id":"20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26dd978-afd0-447b-9b9c-5fedf562d22b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","timestamp":"2018. május. 26. 10:51","title":"A DK kiáll a Lukács-archívumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","shortLead":"A paksi bővítésről is beszélt Szentpéterváron Szijjártó Péter. ","id":"20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6fde3-be36-42bb-b2dc-291bac6da6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Megint_a_Gazpromtol_veszunk_gazt_meg_mindig_nem_tudjuk_mennyiert","timestamp":"2018. május. 25. 16:04","title":"Megint a Gazpromtól veszünk gázt, még mindig nem tudjuk, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]