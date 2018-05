Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik. Egy gumilövedékes fegyver is eldördült. ","shortLead":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik...","id":"20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62048dc0-499c-481a-b3d4-ff4be19803cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","timestamp":"2018. május. 26. 21:38","title":"Autós üldözés Gyálon - még keresik a tetteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","shortLead":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","id":"20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b186-78f7-4b1d-8470-fb8c770f4065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","timestamp":"2018. május. 27. 08:21","title":"87 évet kibírt a Ford Model A, aztán jött a nő a Toyotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak szélsőséges formája, nem a terrorizmus, hanem a mainstream muszlim társadalom. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak...","id":"20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337f094-a77e-40fb-b8a3-dfcc6703ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","timestamp":"2018. május. 26. 18:07","title":"Az iszlámmal és Sorossal riogatott, Orbánt dicsőítette Milo Yiannopoulos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","id":"20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be955af-496b-49cc-96dc-7571c576ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 27. 07:05","title":"Segítsen megfejteni, kivel fagyizik ilyen vidáman Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lett a gépen.","shortLead":"Hatalmas buli lett a gépen.","id":"20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f0668-4ef1-4bb1-8ed6-223dcafeec46","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","timestamp":"2018. május. 27. 12:06","title":"Hegedűművész nyugtatta meg az utasokat kényszerleszállás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt megtérül, az otthon pedig azonnal élhetőbbé válik.","shortLead":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt...","id":"201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f7a31-3557-4fba-8bfd-e55ff3a95c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Legyen a saját maga rezsibiztosa! Mutatjuk, miért éri meg hosszú távon a korszerűsítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli az óvónőnek készülő Mészáros Luca.\r

\r

","shortLead":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli...","id":"20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1a2ba9-d3ba-4415-b1a9-d0471794c9b0","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"“Kávéfőzős” Luca durván visszaszólt a nem szülő nőket vádló videó készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]