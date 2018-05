Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","shortLead":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","id":"20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f0e75-da18-4976-aeae-8a819ab89a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","timestamp":"2018. május. 27. 08:26","title":"Itt a BL döntö legizgalmasabb 10 perce - helyzetek és gólok egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését? Melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Mi segíti a nehézségekkel való sikeres megküzdést? Milyen szerepük volt a papoknak és lelkészeknek a falvakban és kisvárosokban a történelmi Magyarországon és Erdélyben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának ez évi nyertesei. Az idei 21 új kutatócsoporttal együtt eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2018-ban 3,54 milliárd forintot fordít a kutatócsoportok támogatására.","shortLead":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy...","id":"20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef962ce-db0e-4847-ac6f-a17ae80539b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","timestamp":"2018. május. 26. 11:03","title":"21 ígéretes magyar kutató, akik még a rákot is megértenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást - közölte a kijevi rendőrség. \r

","shortLead":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást...","id":"20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e9f9e0-03ec-43b3-b5fe-46553c7646b0","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","timestamp":"2018. május. 26. 16:07","title":"Bombariadó és más incidensek Kijevben a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többször majdnem a nulláról kellett felépíteni a magyar haderőt.","shortLead":"Többször majdnem a nulláról kellett felépíteni a magyar haderőt.","id":"20180526_Mar_iskolas_korban_meg_akarjak_szolitani_a_honvedelem_irant_erdeklodo_fiatalokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b204a4-ec34-467d-bf16-54a1f7852297","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Mar_iskolas_korban_meg_akarjak_szolitani_a_honvedelem_irant_erdeklodo_fiatalokat","timestamp":"2018. május. 26. 09:10","title":"Már iskolás korban meg akarják szólítani a honvédelem iránt érdeklődő fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első félidőben lesérült az angolok szupersztárja, Szalah, aztán a Realnál Carvajal. Később a Liverpool kapusának két súlyos hibája, illetve a csereként beállt Gareth Bale csodagólja, majd duplázása eldöntötte a meccset. Tudósításunk a meccsről.","shortLead":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első...","id":"20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbdccb0-0a0f-46a1-a768-b08537b16777","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","timestamp":"2018. május. 26. 20:35","title":"Real Madrid-Liverpool 3-1 - egy csodagól és két potya döntött a BL-trófeáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]