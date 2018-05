Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","shortLead":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","id":"20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf7625-6923-43f2-8365-17a8cf02b115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"Több száz cég kamuzhatott az adóbevallásban, de még nem rögtön büntet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem adja meg magát az öregkornak.","shortLead":"Nem adja meg magát az öregkornak.","id":"20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda50577-5d55-4f1a-99e5-6333ff69afd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","timestamp":"2018. május. 28. 11:26","title":"Ian McKellen: A tisztelet nem az évek számától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","shortLead":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","id":"20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284286a6-ef0f-4c1a-a92f-df4990f04514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","timestamp":"2018. május. 28. 14:47","title":"125 évet kellett várni rá, most megtörtént: megjöttek a Coca Cola első alkoholos italai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae62b5a-9a8d-4015-a568-1ba8b464a962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Adja_adoja_egy_szazalekat_a_Savkopo_Menyet_Alapitvanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae62b5a-9a8d-4015-a568-1ba8b464a962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6caf8-3a26-4a8d-9981-dc51192ab773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Adja_adoja_egy_szazalekat_a_Savkopo_Menyet_Alapitvanynak","timestamp":"2018. május. 28. 16:24","title":"Tudta? 8 millió forintból gazdálkodhat idén a Savköpő Menyét Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]