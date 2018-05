Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első félidőben lesérült az angolok szupersztárja, Szalah, aztán a Realnál Carvajal. Később a Liverpool kapusának két súlyos hibája, illetve a csereként beállt Gareth Bale csodagólja, majd duplázása eldöntötte a meccset. Tudósításunk a meccsről. Real Madrid-Liverpool 3-1 - egy csodagól és két potya döntött a BL-trófeáról 2018. május. 26. 20:35

Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.

Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér 2018. május. 27. 18:55 A mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődésének előnyei már most is látszódnak, pedig ha úgy nézzük, továbbra is csak a felszín egy részét kapargatjuk. Elképzelésekből persze rengeteg van, ezek egyike az embert segíteni hivatott robotok kifejlesztése, melyek a rájuk bízott feladatok révén könnyebbé tehetik majd életünket. De mi van, ha a rendszer úgy dönt, önálló életre vágyik, céljai eléréséhez pedig semmitől nem riad vissza? Erről szól a Detroit: Become Human, az elmúlt évek talán legtöbb mondanivalóval rendelkező videojátéka, mely épp a feldolgozott téma miatt annyira hihető. És ami miatt maga Stephen Hawking is óva intette az emberiséget. Ha ilyen lesz a világ 20 múlva, aggódhatunk – teszteltük a Detroit: Become Humant 2018. május. 26. 20:00

Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.

Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén 2018. május. 26. 08:03

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.

Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő 2018. május. 26. 09:26

Tragédia történt Ceglédbercelnél, ellopták az ellophatatlan Meredest, a magyar rendőrök civil rendőrautókból mérik a gyorshajtókat és a szabálytalankodókat. Tolatóradar: 23 másodperc alatt lopták el a tolvajok az ellophatatlan Mercedest – videó 2018. május. 27. 14:11

Az 50 éves nő alkoholt fogyasztott, majd a volán mögé ült. Utasa a helyszínen életét vesztette. Fotók: Felismerhetetlenre tört az autó, amit az ittas nő vezetett 2018. május. 26. 09:21

Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal az elmúlt fél évszázadra is egy kicsit másképp emlékeznénk. Egy életmű mint olyan - 70 éves Presser Gábor 2018. május. 27. 07:15