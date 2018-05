Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","shortLead":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","id":"20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cbf87d-d167-4fcc-95dd-ed6b8e5cfa78","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","timestamp":"2018. május. 27. 16:25","title":"Lázár János hirtelen őszinte lett: az oktatáspolitikából hiányzott a profizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","shortLead":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","id":"20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4737769c-c3d7-4c95-bccb-0e47c5874252","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","timestamp":"2018. május. 28. 18:41","title":"Orbán ismét kormányközeli bográcsozást tart Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","shortLead":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","id":"20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e488f-8154-4919-99e9-4ec2595fb8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","timestamp":"2018. május. 28. 18:58","title":"Így táncolt a budapesti házfalakon a Bandaloop együttes – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","shortLead":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","id":"20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63bb5b-6473-4fc1-8afc-7b10ad2dc131","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","timestamp":"2018. május. 27. 15:51","title":"Alföldi az utolsó adásra azonnal igent mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","shortLead":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","id":"20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fd887-a139-4675-9a9f-3cd42410e57b","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","timestamp":"2018. május. 28. 21:29","title":"Megműtötték a kisfiút, akinek hanggránát robbant fel a kezében egy Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára migrációs ügyekben. A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal gyakorlatilag elnézést kért ezért, és maga is befolyásolási kísérletekről ír. Utánanéztünk, mivel próbál \"befolyásolni\" a Helsinki Bizottság.","shortLead":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára...","id":"20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f424b4e7-b4a5-4a73-9a92-99622c5809a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","timestamp":"2018. május. 28. 17:24","title":"Behódolt a Fidesznek az Országos Bírósági Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","id":"20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b185a07-ea3c-42e3-bc65-e01b6936bc5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","timestamp":"2018. május. 28. 08:21","title":"Jönnek a dízelgyilkos elektromos buszok – nem, nem a trolikra gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]