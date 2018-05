Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de mobilirodaként is használható.","shortLead":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de...","id":"20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d083297-3609-4fd2-841d-0357c98e88aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","timestamp":"2018. május. 28. 11:44","title":"Az Emmi államtitkára megüzente, hogy az egyedülálló szülők nincsenek egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István saját elmondása szerint még kéreti magát.","shortLead":"Tarlós István saját elmondása szerint még kéreti magát.","id":"20180527_Felkerte_Orban_Tarlost_a_folytatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6344ebbe-d253-488b-b41c-ab1780f4c642","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Felkerte_Orban_Tarlost_a_folytatasra","timestamp":"2018. május. 27. 20:15","title":"Indul a következő kampány: Orbán felkérte Tarlóst a folytatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re legyőzte az elmúlt három kiírásban bajnok Szolnoki Dózsa együttesét.\r

","shortLead":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re...","id":"20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771386b2-434b-4ca2-afbe-c0c78d091a82","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 26. 18:51","title":"Tizennyolc év után ismét bajnok vízilabdában a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata...","id":"20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cafae9-48a8-4623-817f-443f810047ca","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","timestamp":"2018. május. 27. 17:23","title":"Ricciardo technikai problémák ellenére is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","id":"20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be955af-496b-49cc-96dc-7571c576ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 27. 07:05","title":"Segítsen megfejteni, kivel fagyizik ilyen vidáman Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","shortLead":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","id":"20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbaa5d9-9f42-4439-a937-523fb33be577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","timestamp":"2018. május. 28. 11:04","title":"Itt a vég: bezár London legendás magyar étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60eb97b-f563-4152-9820-e87febcbf0ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint hatvan francia civil szervezet, egyesületek, szakszervezetek, valamint a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális baloldali Lázadó Franciaország mintegy nyolcvan helyszínen szervezett szombaton felvonulást tiltakozásul Emmanuel Macron államfő gazdaságpolitikája ellen. Május 5-én egy hasonló országos megmozduláson 40 ezren voltak.\r

","shortLead":"Több mint hatvan francia civil szervezet, egyesületek, szakszervezetek, valamint a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális...","id":"20180526_A_francia_szakszervezetek_is_a_radikalis_balosok_melle_alltak_Macron_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60eb97b-f563-4152-9820-e87febcbf0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4257-10f2-45aa-8c6f-4da3365c1fea","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_A_francia_szakszervezetek_is_a_radikalis_balosok_melle_alltak_Macron_ellen","timestamp":"2018. május. 26. 17:44","title":"Több szakszervezet is a radikális balosok mellé állt Macron ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]