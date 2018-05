Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéren nem lesz változás.","shortLead":"A reptéren nem lesz változás.","id":"20180528_Felvasarolta_versenytarsat_a_legnagyobb_fovarosi_taxis_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adc250-b743-4860-a866-abee338d40d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Felvasarolta_versenytarsat_a_legnagyobb_fovarosi_taxis_ceg","timestamp":"2018. május. 28. 11:34","title":"Felvásárolta versenytársát a legnagyobb fővárosi taxis cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","shortLead":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","id":"20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e90cb-9a63-4faa-9ed2-235e976156fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 27. 12:14","title":"Az osztrák belügyminiszter a határok lezárásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként a Szojuz–36 fedélzetén, amikor az elindult a világűrbe.



","shortLead":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként...","id":"20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbe806-ab6e-42a2-9081-06cd0bc2c11e","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","timestamp":"2018. május. 26. 19:32","title":"Óriási köszönőbeszédet tartott az első magyar űrhajós a fellövése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat egy civil szervezet.","shortLead":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat...","id":"20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68511ebc-0c1f-4969-906b-f64d9f542df0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 26. 19:38","title":"Budaházy György testvére Magyarország pusztulásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]