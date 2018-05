Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István saját elmondása szerint még kéreti magát.","shortLead":"Tarlós István saját elmondása szerint még kéreti magát.","id":"20180527_Felkerte_Orban_Tarlost_a_folytatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21aebe1-fe75-4994-9d31-0fa378b35086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6344ebbe-d253-488b-b41c-ab1780f4c642","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Felkerte_Orban_Tarlost_a_folytatasra","timestamp":"2018. május. 27. 20:15","title":"Indul a következő kampány: Orbán felkérte Tarlóst a folytatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve hatótávja fel van tüntetve.","shortLead":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve...","id":"20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9361cb5-af95-4773-87b9-08e51103795f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","timestamp":"2018. május. 27. 06:41","title":"Egyetlen zseniális ábrán szinte minden fontos dolog, amit a múlt, jelen és jövő villanyautóiról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első félidőben lesérült az angolok szupersztárja, Szalah, aztán a Realnál Carvajal. Később a Liverpool kapusának két súlyos hibája, illetve a csereként beállt Gareth Bale csodagólja, majd duplázása eldöntötte a meccset. Tudósításunk a meccsről.","shortLead":"Sorozatban harmadszor, az elmúlt öt évben negyedszer nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. Az első...","id":"20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbdccb0-0a0f-46a1-a768-b08537b16777","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_BLdonto_nagy_kerdese_megallitjae_a_Real_nagy_sorozatat_a_Liverpool","timestamp":"2018. május. 26. 20:35","title":"Real Madrid-Liverpool 3-1 - egy csodagól és két potya döntött a BL-trófeáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több modell is érintett.","shortLead":"Több modell is érintett.","id":"20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2e65-7f80-46b7-b142-d7afb6901f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","timestamp":"2018. május. 27. 12:17","title":"600 ezer járművet hívhat vissza a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60574bfd-4d86-4d35-a091-16088dee05f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","timestamp":"2018. május. 27. 16:09","title":"Lehet ez véletlen? A Magyar Nemzet újságalapító gárdája sem kapja meg új lapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","shortLead":"A jövőjéről azért van egy sejtelmes elképzelése.","id":"20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b995e0-ac5b-44d3-9e2c-680ea1706e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hajdu_Peter_ugy_gondolja_hogy_a_csucson_hagyja_abba","timestamp":"2018. május. 27. 10:50","title":"Hajdú Péter úgy gondolja, hogy a csúcson hagyja abba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","shortLead":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","id":"20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce05f33-5051-4266-812c-fef183278bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","timestamp":"2018. május. 27. 09:44","title":"Viharos meleg vár ránk - heti előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","shortLead":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","id":"20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be143-f970-4463-8d9f-be2c494eb632","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","timestamp":"2018. május. 28. 05:28","title":"Kórházba került idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]