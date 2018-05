Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","shortLead":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","id":"20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b58c8de-b2ab-4cde-b9f2-2750f71b9fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","timestamp":"2018. május. 28. 13:12","title":"Nincs vége a drágulásnak, a héten már 410 forintért lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","id":"20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45e7b4-a34f-4528-8f62-dee80e677cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 29. 12:46","title":"Orbán átadott egy székházat, és közben a valóság meghajlításáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","shortLead":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","id":"20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77650db6-76de-42e3-8edd-0da1966a628e","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","timestamp":"2018. május. 28. 17:48","title":"Szijjártó szerint riasztó és veszélyes a bolgárok migrációs javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","shortLead":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","id":"20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2b4b1a-7448-4673-93db-7b9c4817c31e","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","timestamp":"2018. május. 29. 09:47","title":"Szexuális zaklatással vádolta a Star Trek sztárját. Majd kiderült, hogy nem is úgy történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé ugrott Hort és Csány között.","shortLead":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé...","id":"20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfc5ae-cdcb-461d-af5d-13a9db55ae46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","timestamp":"2018. május. 29. 09:33","title":"Folyamatos harcban volt a gyámhivatallal az unokájával vonat elé ugró nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","shortLead":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","id":"20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfea13-b508-427e-8c54-eb04d0ae9400","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","timestamp":"2018. május. 27. 20:15","title":"Nárcisztikus a társa? Így építse magát újra a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi történhet, még mindig nyitott kérdés.","shortLead":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi...","id":"20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a9aae-f677-4dc3-a0e0-0c2a0c0712e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","timestamp":"2018. május. 29. 13:30","title":"Üzent a kormány az önállóságukat féltő polgármestereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó ügyvédje levelet küldött az LMP vezetésének, amiben azt állítja, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még csak nem is fizetett. Bírósági ügy lehet a dologból.","shortLead":"A tanácsadó ügyvédje levelet küldött az LMP vezetésének, amiben azt állítja, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti...","id":"20180528_Ron_Werber_az_LMP_vezetese_elszabotalta_a_kampanyt_es_nem_fizetett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5830ab-ec2f-4bb2-808f-a104370e8b63","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Ron_Werber_az_LMP_vezetese_elszabotalta_a_kampanyt_es_nem_fizetett","timestamp":"2018. május. 28. 10:00","title":"Ron Werber: az LMP vezetése elszabotálta a kampányt, és nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]