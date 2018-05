Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470 ezren aláírtak egy Ramos megbüntetését kérő online petíciót is.","shortLead":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470...","id":"20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6ab7de-eac1-4b5e-b0ae-1678ee9e3f01","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","timestamp":"2018. május. 29. 14:44","title":"Egymilliárd euróra perelik Ramost a Szalah sérülését okozó szabálytalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant. A gyerek súlyosan megsérült, az apa ellen a rendőrség eljárást indított. Vélhetően erről az esetről került elő egy felvétel.","shortLead":"A Groupama Arénában történt a baleset, a kisgyerek az apjától kapott egy hanggránátot, amely a kezében felrobbant...","id":"20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c34ca85-940a-4384-a2f3-6f48772669d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_fradi_meccs_gyerek_hanggranat_video","timestamp":"2018. május. 28. 14:20","title":"Előkerült egy videó a pillanatról, mikor egy gyerek kezében felrobbant a hanggránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit a repülőgép-hordozó radarrendszere is észlelt. Azóta sem tudni, pontosan mivel álltak szemben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet pilótái videóra vettek egy furcsán mozgó, azonosíthatatlan repülő tárgyat, amit...","id":"20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18be221-a2ce-4804-81b3-ce4375f053a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_ufo_eszleles_amerikai_haditengereszet_legireo_jelentes","timestamp":"2018. május. 28. 09:03","title":"Mi ez, UFO? Itt a jelentés a videóról, amelyen egy tényleg furcsa repülő tárgyat rögzített az amerikai légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717d0b0-087d-4b01-bd77-ee4a50daa72b","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","timestamp":"2018. május. 29. 14:58","title":"Zseniális, mit hoz ki ez a művész kis tárgyak árnyékaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919a685-de02-4554-a05e-d20b55d0f840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rosta Mária egy másik terve szerint Jankovics Marcell rajzfilmet csinálna az István, a királyból, a filmalaptól pedig egy Illés-zenés filmre kérne pénzt. ","shortLead":"Rosta Mária egy másik terve szerint Jankovics Marcell rajzfilmet csinálna az István, a királyból, a filmalaptól pedig...","id":"20180529_50_milliot_adott_a_kormany_az_Istvan_a_kiraly_iskolaba_megy_cimu_projektre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919a685-de02-4554-a05e-d20b55d0f840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f3738e-e6d1-4944-90cc-0e2e11bfe6af","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_50_milliot_adott_a_kormany_az_Istvan_a_kiraly_iskolaba_megy_cimu_projektre","timestamp":"2018. május. 29. 08:37","title":"50 milliót adott a kormány az \"István, a király iskolába megy\" című projektre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","id":"20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcd260-cfda-4f24-93db-51b979cc326a","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","timestamp":"2018. május. 28. 13:19","title":"Simicskó István volt miniszternek máris van egy elnöki posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb1b43-5ccb-4386-a1be-150e4013a0cf","c_author":"","category":"vilag","description":"A tampai repülőtér közepén szülte meg nyolc kölykét egy vakvezető labrador, nem sokkal az előtt, hogy gazdái felszálltak volna egy Philadelphiába tartó repülőgépre.","shortLead":"A tampai repülőtér közepén szülte meg nyolc kölykét egy vakvezető labrador, nem sokkal az előtt, hogy gazdái...","id":"20180529_A_repteren_szult_a_vakvezeto_labrador","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08fb1b43-5ccb-4386-a1be-150e4013a0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73697c8c-c0d9-44b1-bf2c-c812d9b4f641","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_A_repteren_szult_a_vakvezeto_labrador","timestamp":"2018. május. 29. 16:29","title":"A reptéren szült a vakvezető labrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a26cb8-2cdf-44de-87af-4eb5c00a4db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ szerint a festék beivódott a porózus kőburkolatba. ","shortLead":"Az ÁSZ szerint a festék beivódott a porózus kőburkolatba. ","id":"20180528_ASZ_Hatmillios_kart_okoztak_az_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a26cb8-2cdf-44de-87af-4eb5c00a4db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b0617-0ffc-4e58-89c8-d8793bec61ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_ASZ_Hatmillios_kart_okoztak_az_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek","timestamp":"2018. május. 28. 12:01","title":"ÁSZ: Hatmilliós kárt okoztak az épületet összefestékező Gulyás Mártonék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]