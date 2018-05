Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","shortLead":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","id":"20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2739cbd3-9aed-447b-bac3-341a1cc4752a","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","timestamp":"2018. május. 28. 14:26","title":"Vagyok olyan szemét – új Tankcsapda-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval. A cikkben megszólal Hosszú Katinka apja is, aki valójában nem nyilatkozott. A Lokál így olyan mondatokat és információkat közölt Hosszú István nyilatkozataként, amelyek egyáltalán nem fedik a valóságot, és személyiségi jogot sértenek.","shortLead":"Terjedelmes cikkben foglalkozott a kormányközeli Lokál Hosszú Katinkával, Shane Tusuppal és Dudás Dániel úszóval...","id":"20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f59f9c-61f1-43fb-b881-57ff321d9570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8cc-b73b-483d-bd1b-ad326c7efa4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hosszu_Katinka_apja_nem_is_nyilatkozott_a_Lokalnak","timestamp":"2018. május. 28. 10:34","title":"Hosszú Katinka apja nem is nyilatkozott a Lokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt a Realban eltöltött időkről. 24 óra alatt visszakozott.","shortLead":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt...","id":"20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b8883-706f-42cf-ae06-b5f3d53c6a1d","keywords":null,"link":"/sport/20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","timestamp":"2018. május. 28. 09:25","title":"C. Ronaldo már arról beszélt, hogy marad Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","shortLead":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","id":"20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef6ace1-26e9-4769-ab64-0d7c61b2306a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","timestamp":"2018. május. 29. 12:19","title":"Elfogyott Kerényi Imre Magyar Krónikájának a tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","shortLead":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","id":"20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702c02c-17aa-48f9-abac-aa53cb075251","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 28. 16:29","title":"28 gép miatt riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.","shortLead":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű...","id":"20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec872f6b-947c-42a4-8bbe-cb99696f4922","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","timestamp":"2018. május. 28. 19:03","title":"Ez kemény lesz: a teljes EU-ban betiltanák a műanyag fültisztító pálcikát, a szívószálat és a műanyag evőeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]