[{"available":true,"c_guid":"87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","shortLead":"Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. ","id":"20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87427938-9c79-4d92-9c22-0c98fa9532e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e488f-8154-4919-99e9-4ec2595fb8aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Igy_tancolt_a_budapesti_hazfalakon_a_Bandaloop_egyuttes__video","timestamp":"2018. május. 28. 18:58","title":"Így táncolt a budapesti házfalakon a Bandaloop együttes – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","shortLead":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","id":"20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a46331e-a5b8-4e37-9e4a-61a64c6fbe21","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Ma dönt a Kúria a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","shortLead":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","id":"20180527_Komolyan_megserult_Szalah","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064abad9-b36d-48ee-a9d1-405d4ca8b34b","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Komolyan_megserult_Szalah","timestamp":"2018. május. 27. 08:56","title":"Komolyan megsérült Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál – közölte a természetvédelmi hatóság.","shortLead":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál –...","id":"20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97145c41-d96b-492a-91dc-fd809cb0728e","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","timestamp":"2018. május. 28. 16:34","title":"Patkányinvázió van Ausztráliában, lezártak egy tucatnyi szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti Biennálén; a főkurátori kiállítás résztvevői közül pedig Eduardo Souto de Moura portugál építészt jutalmazták a díjjal.","shortLead":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti...","id":"20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd026e7f-5425-4974-91f0-69434a443f04","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2018. május. 27. 14:33","title":"Svájc kapta az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]