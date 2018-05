Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott is erről a gondról.","shortLead":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott...","id":"20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64f5a16-24fb-44f6-af5a-6531e24919de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","timestamp":"2018. május. 28. 21:03","title":"Durva állítás: az Apple korábban is tudott az iPhone 6-ok hajlíthatósági gondjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig a motiváció fogy el hamar. Szerencsére vannak alkalmazások, amelyekkel szó szerint játék a házimunka és a takarékoskodás, ráadásul a motiválásról is gondoskodnak.","shortLead":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig...","id":"20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975fd88c-3ca3-4e1f-b85a-c67dc743ff03","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","timestamp":"2018. május. 27. 19:15","title":"Appajánló: hogyan takarítsunk ki és spóroljunk játszva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat, és a látási viszonyok is rosszak.","shortLead":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat...","id":"20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b486bd-c08d-4fb5-a6ad-4c97eb6381fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 28. 07:50","title":"Több mint 3000 kilométerre is elért a hamu, olyan durva a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia konzervatív napilap tulajdonosa, aki ellen az utóbbi években több eljárás is indult gyanús pénzügyi tranzakciók miatt.","shortLead":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia...","id":"20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1a629-26e2-42e5-ae58-3a37d6a737d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","timestamp":"2018. május. 29. 11:35","title":"Adócsalási perére készülve, irodájában hunyt el a 93 éves legendás laptulajdonos és fegyvergyáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik a mancsukat","shortLead":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik...","id":"20180527_Kutyaval_a_Balatonon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe70a2a-573c-427f-a0ad-ee945ef7ee95","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kutyaval_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 27. 15:59","title":"Kutyával a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","shortLead":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","id":"20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfea13-b508-427e-8c54-eb04d0ae9400","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","timestamp":"2018. május. 27. 20:15","title":"Nárcisztikus a társa? Így építse magát újra a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]