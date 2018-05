Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","shortLead":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","id":"20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77cd128-2f96-4a1b-8830-0c4465da1d4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","timestamp":"2018. május. 28. 11:22","title":"Hihetetlen, de újból mini lesz a Mini: 40 centivel megvágják, és villanymotor kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","shortLead":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","id":"20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbaa5d9-9f42-4439-a937-523fb33be577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","timestamp":"2018. május. 28. 11:04","title":"Itt a vég: bezár London legendás magyar étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél hónappal a választások után nem látszik, hogy Orbánnak feltűnt volna, hogy vége a kampányidőszaknak. Épp ellenkezőleg, elkezdte a következőt. Pedig még egy teljes év az EP-választásig. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél...","id":"20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c62e31-ec74-44cb-8e8e-0168b46ba468","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","timestamp":"2018. május. 27. 17:30","title":"Unja a kampányt? Mert Orbán már elkezdte a következőt, 12 hónapig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","id":"20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcd260-cfda-4f24-93db-51b979cc326a","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","timestamp":"2018. május. 28. 13:19","title":"Simicskó István volt miniszternek máris van egy elnöki posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd fizetni a Google különféle szolgáltatásaiban.","shortLead":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd...","id":"20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d43c80-ce24-40fa-9979-0c853e185481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","timestamp":"2018. május. 29. 10:03","title":"Gmailt használ, és van PayPal-fiókja is? Itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég igazgatóságának elnöke Mészáros lánya.","shortLead":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég...","id":"20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed705868-6e05-4e6a-a86a-9dd943783d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","timestamp":"2018. május. 29. 06:37","title":"Kilőtt Mészárosék agrárcége, 46-szorosára növelték a profitjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]