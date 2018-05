Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","shortLead":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","id":"20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702c02c-17aa-48f9-abac-aa53cb075251","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 28. 16:29","title":"28 gép miatt riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé ugrott Hort és Csány között.","shortLead":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé...","id":"20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfc5ae-cdcb-461d-af5d-13a9db55ae46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","timestamp":"2018. május. 29. 09:33","title":"Folyamatos harcban volt a gyámhivatallal az unokájával vonat elé ugró nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","shortLead":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","id":"20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91199b-5893-4875-bb08-b6a3bb89bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","timestamp":"2018. május. 29. 10:38","title":"Eljárás indult 27 francia pilóta ellen, akik csak úgy berepültek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el\" – mesélték a Balatonnál. ","shortLead":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák...","id":"20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8640b9-d5a5-45cb-8c0d-27cbf6c000da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 29. 09:05","title":"Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34da7f68-245f-432c-8bed-2817abbba955","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fő célponttá válhat Lengyelország egy esetleges keleti-nyugati katonai konfliktus esetén, ha a NATO állandó támaszpontot hoz létre az országban – figyelmeztette Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor Varsót.","shortLead":"Fő célponttá válhat Lengyelország egy esetleges keleti-nyugati katonai konfliktus esetén, ha a NATO állandó...","id":"20180528_Oroszorszag_megfenyegette_Varsot__kerdeses_a_lengyelek_letezese_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34da7f68-245f-432c-8bed-2817abbba955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff96b5-c5d3-48fe-ba7d-760c7801c3f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Oroszorszag_megfenyegette_Varsot__kerdeses_a_lengyelek_letezese_is","timestamp":"2018. május. 28. 15:01","title":"Oroszország megfenyegette Varsót – kérdéses a lengyelek létezése is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1421e6c-3bea-494f-a0a8-7203c1a65ce6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kortárs élethelyzetekben hangzanak el a 20. század nagy művészeti manifesztumai.","shortLead":"Kortárs élethelyzetekben hangzanak el a 20. század nagy művészeti manifesztumai.","id":"20180528_Cate_Blanchett_tizenharom_arca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1421e6c-3bea-494f-a0a8-7203c1a65ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e3f34a-bf99-47cc-9ca1-1b5e8c77e510","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Cate_Blanchett_tizenharom_arca","timestamp":"2018. május. 28. 14:50","title":"Cate Blanchett tizenhárom arca a Nemzeti Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek, a vakolat hullik, a vaskaput eszi a rozsda. Közben a korábbi kivitelező már repülőgépet fejleszt Leisztinger Tamással.","shortLead":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek...","id":"20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e22a9b-5470-41d4-8a53-e438d1bb96a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","timestamp":"2018. május. 28. 17:43","title":"3 milliárdból újították fel az edelényi kastélyt, most vizesedik, rozsdásodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]