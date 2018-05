Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből, idén viszont tényleg megvan a félmilliárdos álomhatár.","shortLead":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből...","id":"20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775fe74-5fc4-4616-b881-2d0d8ffc939f","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","timestamp":"2018. május. 29. 12:28","title":"Félmilliárdot kerestek Garancsiék az online pénztárgépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","shortLead":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","id":"20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3f467a-47ed-4df1-8c2a-85960a1c3958","keywords":null,"link":"/velemeny/20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","timestamp":"2018. május. 28. 11:45","title":"Balavány: Magyarország nem működik, az a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat a forgalomban. Nemrég viszont felmerült a gyanú, hogy a mérésre használt készülékeket valójában nem is lehetne alkalmazni.","shortLead":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat...","id":"20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda3ac2-1e1b-4df6-b893-2c4880ad4ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","timestamp":"2018. május. 28. 15:46","title":"Tényleg engedély nélküli traffipaxokkal mérnek? Itt a rendőrség válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára migrációs ügyekben. A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal gyakorlatilag elnézést kért ezért, és maga is befolyásolási kísérletekről ír. Utánanéztünk, mivel próbál \"befolyásolni\" a Helsinki Bizottság.","shortLead":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára...","id":"20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f424b4e7-b4a5-4a73-9a92-99622c5809a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","timestamp":"2018. május. 28. 17:24","title":"Behódolt a Fidesznek az Országos Bírósági Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata...","id":"20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cafae9-48a8-4623-817f-443f810047ca","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","timestamp":"2018. május. 27. 17:23","title":"Ricciardo technikai problémák ellenére is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bb9291-7787-4760-b8a7-2d76c66366de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiválogatta a számára legfontosabbakat.","shortLead":"Kiválogatta a számára legfontosabbakat.","id":"20180527_Presser_Gabor_70_keppel_unnepel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0bb9291-7787-4760-b8a7-2d76c66366de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e080af-72df-4ca5-bebe-fbb2710251d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Presser_Gabor_70_keppel_unnepel","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Presser Gábor 70 képpel ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]