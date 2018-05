Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf89358-f9af-40de-896a-19bdf11f82b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában elhunyt Szokolay Ottó, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész.\r

\r

","shortLead":"80 éves korában elhunyt Szokolay Ottó, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész.\r

\r

","id":"20180528_Elhunyt_Szokolay_Otto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf89358-f9af-40de-896a-19bdf11f82b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3c9209-ee7b-4b99-9f35-1383a08f244e","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Elhunyt_Szokolay_Otto","timestamp":"2018. május. 28. 09:36","title":"Elhunyt Szokolay Ottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","shortLead":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","id":"20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0e27d8-52fa-4324-bcc0-4c0605dc44a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","timestamp":"2018. május. 28. 07:40","title":"Lehet, tényleg összejön a csúcs: állítólag nyolcfős delegációt küldött Észak-Korea Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre a megfelelő helyen és időben. Azonban mindannyiunknak meg kell tanulnia kezelni, mielőtt még túlontúl megerősödne.","shortLead":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre...","id":"20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7165e1f7-d808-49ba-a0bb-c9a5ad83f10a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","timestamp":"2018. május. 28. 16:07","title":"Az érzelem-menedzsmentben sikeres emberek 6 mentális szokása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","id":"20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04694887-9a8c-4a0e-9a40-713bb7ebab96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","timestamp":"2018. május. 29. 08:21","title":"Élet a megszületés előtt: ilyen egy 1985-ös BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","shortLead":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","id":"20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44464dea-c774-41a7-ab6d-0efc6b73e3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","timestamp":"2018. május. 28. 16:27","title":"Szijjártó: Tudomásul kell venni, hogy Orbán fakenews-gyárnak tartja az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]