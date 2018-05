Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b97c6605-e9eb-4e94-9cbe-b053dd7a0a11","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rágógumizás gyaloglás közben emeli a pulzusszámot és az energiafelhasználást japán tudósok egy új tanulmánya szerint.","shortLead":"A rágógumizás gyaloglás közben emeli a pulzusszámot és az energiafelhasználást japán tudósok egy új tanulmánya szerint.","id":"20180528_Segit_a_fogyasban_ha_ragozik_seta_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97c6605-e9eb-4e94-9cbe-b053dd7a0a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e797159-0ada-4918-b8b8-f3896c1a618b","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Segit_a_fogyasban_ha_ragozik_seta_kozben","timestamp":"2018. május. 28. 16:38","title":"Segít a fogyásban, ha rágózik séta közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1d589b-6570-4daa-acb5-57af4b5e2e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","timestamp":"2018. május. 27. 20:52","title":"Groupama Aréna: Apja adta a gyerek kezébe a felrobbant hanggránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","shortLead":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","id":"20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702c02c-17aa-48f9-abac-aa53cb075251","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 28. 16:29","title":"28 gép miatt riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","shortLead":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","id":"20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440e6b81-e843-4b5a-ba50-f87a8c953352","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","timestamp":"2018. május. 29. 09:52","title":"Őrizetbe vették a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem adja meg magát az öregkornak.","shortLead":"Nem adja meg magát az öregkornak.","id":"20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda50577-5d55-4f1a-99e5-6333ff69afd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","timestamp":"2018. május. 28. 11:26","title":"Ian McKellen: A tisztelet nem az évek számától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk a rendhagyó beszélgetésbe.\r

\r

","shortLead":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk...","id":"20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474006e-c4e6-47a7-ac82-bfd57817d948","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","timestamp":"2018. május. 28. 13:14","title":"Alföldi: „Van-e annak egyáltalán értelme, amit csinálunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz harmadjára nyert kétharmaddal április 8-án.","shortLead":"A Fidesz harmadjára nyert kétharmaddal április 8-án.","id":"20180529_7_milliardbol_tolta_a_kormany_a_propagandat_a_valasztasok_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1e1-46c2-4e61-93b4-217918b8280d","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_7_milliardbol_tolta_a_kormany_a_propagandat_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. május. 29. 11:26","title":"7 milliárdból tolta a kormány a propagandát a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szemetelni nem szép dolog, sem gyalogosként, sem autósként. És ezt most valaki vélhetően egy életre megtanulta, de talán többes számot is használhatunk. ","shortLead":"Szemetelni nem szép dolog, sem gyalogosként, sem autósként. És ezt most valaki vélhetően egy életre megtanulta, de...","id":"20180529_a_nap_videoja_autobol_szemeteles_50_ezres_birsag_frappans_lecke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8758aa5-626a-4f3d-95b6-07f6d21df75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_a_nap_videoja_autobol_szemeteles_50_ezres_birsag_frappans_lecke","timestamp":"2018. május. 29. 06:41","title":"A nap videója: autóból szemetelt, 50 ezres bírság helyett frappáns leckét kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]