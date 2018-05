Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","shortLead":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","id":"20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440e6b81-e843-4b5a-ba50-f87a8c953352","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","timestamp":"2018. május. 29. 09:52","title":"Őrizetbe vették a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre a megfelelő helyen és időben. Azonban mindannyiunknak meg kell tanulnia kezelni, mielőtt még túlontúl megerősödne.","shortLead":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre...","id":"20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7165e1f7-d808-49ba-a0bb-c9a5ad83f10a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","timestamp":"2018. május. 28. 16:07","title":"Az érzelem-menedzsmentben sikeres emberek 6 mentális szokása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"5fe0e235-8acc-4da7-b19b-a3bcfca32cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába vették meg a szülők az ötezer forintos jegyeket, már a bejutással is probléma volt, arról nem is beszélve, hogy cserébe csak egy műanyag vödröt kaptak. ","shortLead":"Hiába vették meg a szülők az ötezer forintos jegyeket, már a bejutással is probléma volt, arról nem is beszélve...","id":"20180528_Slime_Show_Millenaris_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe0e235-8acc-4da7-b19b-a3bcfca32cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0d5e31-dff4-42d0-9eec-e5ac4703b11f","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Slime_Show_Millenaris_botrany","timestamp":"2018. május. 28. 14:25","title":"Csalódott gyerekek, dühös szülők: botrányba fulladt a gyereknapi Slime Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891ff604-4903-45f7-9c74-413538ef95eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok szerettek volna rövidíteni az útjukon, az alagút végén azonban felbukkant a vonat.","shortLead":"A kerékpárosok szerettek volna rövidíteni az útjukon, az alagút végén azonban felbukkant a vonat.","id":"20180528_kerekpar_vonat_alagut_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=891ff604-4903-45f7-9c74-413538ef95eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df7da2-cd1a-42e5-afd1-be925604b998","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_kerekpar_vonat_alagut_video","timestamp":"2018. május. 28. 04:01","title":"A nap videója: bebicikliztek az alagútba, csakhogy szemből jött a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében, írja a BBC a törvénytervezet benyújtásának hírére.","shortLead":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében...","id":"20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71ef44-ab79-4b0c-b267-3369c693e24f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","timestamp":"2018. május. 29. 14:08","title":"A BBC a nacionalista Orbánról és a Stop Sorosról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","shortLead":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","id":"20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ee543-9d4b-4ca3-8f93-53d14d026a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","timestamp":"2018. május. 29. 12:21","title":"Ilyen fizetésekkel nem csoda, ha vonzó hely a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","shortLead":"A brit baloldal is kedvenc helyét gyászolja.","id":"20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e30fdf-6520-4744-9d9e-fa01e7d2bcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbaa5d9-9f42-4439-a937-523fb33be577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Itt_a_veg_bezar_London_legendas_magyar_etterme","timestamp":"2018. május. 28. 11:04","title":"Itt a vég: bezár London legendás magyar étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]