[{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","shortLead":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","id":"20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44464dea-c774-41a7-ab6d-0efc6b73e3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","timestamp":"2018. május. 28. 16:27","title":"Szijjártó: Tudomásul kell venni, hogy Orbán fakenews-gyárnak tartja az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","shortLead":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","id":"20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ca726d-6bc0-4dda-b7ae-d9f8fb174158","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Kitiltja az V. kerület a segwayeket és beerbike-okat a sétálóutcákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen 28 sérültje van. ","shortLead":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen...","id":"20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cd57ab-9222-416c-af3d-fe16b74b8238","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:21","title":"Több súlyos sérültje van a Ferihegynél történt buszbalesetnek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens szétválásának időpontját is későbbire teheti.","shortLead":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens...","id":"20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e04eda-3656-48e3-8049-85e93d033637","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","timestamp":"2018. május. 29. 09:03","title":"Találtak egy 130 millió (!) éves koponyát, ez bizony egy eddig nem ismert fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bfdab-b084-45f6-9f20-6da17d8f32cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közmeghallgatáson tiltakoztak a bánya ellen a zaj- és porterheléstől, valamint a vízbázist érintő hatásoktól félő madocsaiak. Véleményük szerintük a hatástanulmányban a húsz aranykoronát érő földjeiket is leminősítették, csak hogy bányát nyithassanak. ","shortLead":"Közmeghallgatáson tiltakoztak a bánya ellen a zaj- és porterheléstől, valamint a vízbázist érintő hatásoktól félő...","id":"20180528_Elszabadultak_az_indulatok_Madocsan_nem_kell_nekik_Paks_II_kavicsbanyaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045bfdab-b084-45f6-9f20-6da17d8f32cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5333d35e-32f4-4875-9816-2517a458e1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Elszabadultak_az_indulatok_Madocsan_nem_kell_nekik_Paks_II_kavicsbanyaja","timestamp":"2018. május. 28. 14:04","title":"Elszabadultak az indulatok Madocsán, nem kell nekik Paks II. kavicsbányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton –...","id":"20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61faf2a7-3436-4d25-8bbc-44378deb8281","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","timestamp":"2018. május. 28. 16:09","title":"Egész nyáron pótlóbusz jár majd az Oktogon és a Corvin-negyed között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]