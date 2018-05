Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717d0b0-087d-4b01-bd77-ee4a50daa72b","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","timestamp":"2018. május. 29. 14:58","title":"Zseniális, mit hoz ki ez a művész kis tárgyak árnyékaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.","shortLead":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű...","id":"20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec872f6b-947c-42a4-8bbe-cb99696f4922","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","timestamp":"2018. május. 28. 19:03","title":"Ez kemény lesz: a teljes EU-ban betiltanák a műanyag fültisztító pálcikát, a szívószálat és a műanyag evőeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","id":"20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45e7b4-a34f-4528-8f62-dee80e677cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 29. 12:46","title":"Orbán átadott egy székházat, és közben a valóság meghajlításáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","shortLead":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","id":"20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569b837-df98-4974-868b-5122bf3095f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","timestamp":"2018. május. 28. 12:23","title":"950 millió forintos ajándékot adott magának Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz a menekültek bevándorlásának segítése. Ezt elzárással büntetik, minősített eset, ha valaki anyagilag is segíti ezt, ez egy évre büntethetik, mondta az államtitkár.","shortLead":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz...","id":"20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98561219-03c0-4eed-af84-08568859da35","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 14:45","title":"Politikai páncélként használná a kormány a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A B-Közép közölte, hogy nem az ő akciójuk keretében sérült meg a kisfiú a vasárnapi Fradi-meccsen, ők ugyanis nem engedélyezik a hanggránátokat. ","shortLead":"A B-Közép közölte, hogy nem az ő akciójuk keretében sérült meg a kisfiú a vasárnapi Fradi-meccsen, ők ugyanis nem...","id":"20180528_Fradiultrak_Tilos_hanggranatot_hasznalni_a_lelaton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fa1eb9-d291-40c5-8bac-5e9bf58af54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Fradiultrak_Tilos_hanggranatot_hasznalni_a_lelaton","timestamp":"2018. május. 28. 09:40","title":"Elhatárolódtak a gyereket megsebesítő hanggránátozástól a Fradi-ultrák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]