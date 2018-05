Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc12537-74d0-4aaa-af86-7f8f965347bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó tulajdonosai a profit nagy részét osztalékként vették ki a monopolhelyzetben levő cégtől.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó tulajdonosai a profit nagy részét osztalékként vették ki a monopolhelyzetben levő cégtől.","id":"20180528_Kiderult_mennyit_kaszalt_tavaly_Lazar_Janos_dohanykereskedo_baratja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc12537-74d0-4aaa-af86-7f8f965347bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea0ec1f-525c-4322-969c-77dc30ae4c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Kiderult_mennyit_kaszalt_tavaly_Lazar_Janos_dohanykereskedo_baratja","timestamp":"2018. május. 28. 18:00","title":"Kiderült, mennyit kaszált tavaly Lázár János dohánykereskedő barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32. fordulójában.","shortLead":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32...","id":"20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880ea6a1-7099-4bdf-ae04-fd197cc38e65","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","timestamp":"2018. május. 27. 17:31","title":"Magyar siker: a debreceni stadion nem bírt az esővel, az öltözőkig tört be a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd fizetni a Google különféle szolgáltatásaiban.","shortLead":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd...","id":"20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d43c80-ce24-40fa-9979-0c853e185481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","timestamp":"2018. május. 29. 10:03","title":"Gmailt használ, és van PayPal-fiókja is? Itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10eb3e9-e2e3-40b0-ba4c-3b073db2070c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Országos-Fóti Gyermek Alapítvány szolgálati autóját még valamikor szombaton rongálta meg valaki.","shortLead":"Az Országos-Fóti Gyermek Alapítvány szolgálati autóját még valamikor szombaton rongálta meg valaki.","id":"20180528_orszagos_foti_gyermek_alapitvany_auto_rongalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10eb3e9-e2e3-40b0-ba4c-3b073db2070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1e551-3a6b-4b5e-8c49-e97b90d6caf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_orszagos_foti_gyermek_alapitvany_auto_rongalas","timestamp":"2018. május. 29. 05:26","title":"Mégis ki tesz ilyet? Festékkel öntötték le a gyermekeken segítő alapítvány ételszállító autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]