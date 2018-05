Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","shortLead":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","id":"20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739f1cb-bbcd-41c7-b333-3987ab8b704f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","timestamp":"2018. május. 29. 11:36","title":"Tortával köszöntötték a szentpétervári Hülyeség Hídját, mert a 150. teherautó is beszorult alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","shortLead":"Ismét nyereséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank, bár már nem annyira jövedelmezők a devizaügyletek. ","id":"20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad8efa1-c283-4b6d-a8b4-497740097df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ee543-9d4b-4ca3-8f93-53d14d026a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Ilyen_fizetesekkel_nem_csoda_ha_vonzo_hely_a_jegybank","timestamp":"2018. május. 29. 12:21","title":"Ilyen fizetésekkel nem csoda, ha vonzó hely a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Korábban Magyarországon, de az egész Kelet-közép-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra.","shortLead":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai...","id":"20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697139e-77dc-43c5-8a5b-3581abda1ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Valami rendkívüli történt Magyarországon: robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","shortLead":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","id":"20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb8859-f74d-47ef-ac25-c233faa62785","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","timestamp":"2018. május. 30. 09:41","title":"Soros visszaszólt Trump kedvenc színésznőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei Önkormányzati Konferencia nevű rendezvényen.","shortLead":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei...","id":"20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3eee15-f3e6-455c-b4bc-379a871fa39f","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","timestamp":"2018. május. 30. 16:06","title":"Kósa Lajos megköszönte az erdélyi szavazatokat, de nem verték nagy dobra látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","shortLead":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","id":"20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef6ace1-26e9-4769-ab64-0d7c61b2306a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","timestamp":"2018. május. 29. 12:19","title":"Elfogyott Kerényi Imre Magyar Krónikájának a tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0becd9a4-531a-484f-b711-8bbaaac3d678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőséggel 12 millió ember támogatása válhat lehetővé, és nem csak diákokat utaztatna az EB. ","shortLead":"A lehetőséggel 12 millió ember támogatása válhat lehetővé, és nem csak diákokat utaztatna az EB. ","id":"20180530_Egyetemista_Akkor_ennek_orulni_fog_boduletes_penzosszeg_mehet_az_Erasmusprogramra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0becd9a4-531a-484f-b711-8bbaaac3d678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b18dcd-e2e1-4e29-b9ab-8e020b7aab83","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Egyetemista_Akkor_ennek_orulni_fog_boduletes_penzosszeg_mehet_az_Erasmusprogramra","timestamp":"2018. május. 30. 18:17","title":"Egyetemista? Akkor ennek örülni fog: bődületes pénzösszeg mehet az Erasmus-programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]