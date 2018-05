Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell gondolkodnia azon, mihez kezd majd a temérdek tetoválásával, amelyek Hosszú Katinkára emlékeztetik őt. ","shortLead":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell...","id":"20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c74a7d-b0a9-4ec7-8ffe-cd63aac43ff7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","timestamp":"2018. május. 30. 09:55","title":"Rengeteg idő és sok pénz eltüntetni Shane Tusup Hosszúra emlékeztető tetoválásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő nevekhez és helyszínekhez. Balog István képeit mutatjuk. ","shortLead":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő...","id":"20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28022828-f834-4381-afbf-dabbee92d702","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","timestamp":"2018. május. 30. 11:46","title":"Elképesztő, hogy mit művelt ez a református kántor a bibliai nevekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Soros György","category":"velemeny","description":"Menekültválság, megszorítás és széthullás fenyeget. Cselekedni kell, bátran.","shortLead":"Menekültválság, megszorítás és széthullás fenyeget. Cselekedni kell, bátran.","id":"20180529_Soros_Gyorgy_Hogyan_mentsuk_meg_Europat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f890a107-a335-4591-9364-be1c9856ab41","keywords":null,"link":"/velemeny/20180529_Soros_Gyorgy_Hogyan_mentsuk_meg_Europat","timestamp":"2018. május. 29. 10:00","title":"Soros György: Hogyan mentsük meg Európát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi szervhez. Vagyis jóval több annál: a nemi identitás szabadságának manifesztuma és cinikus reakció az Egyesült Államok elnökének szexista és rasszista megnyilvánulásaira. A 32 éves R&B/soul énekes Monáe jelenleg az egyik legizgalmasabb popelőadó, aki új tempót diktál a girl-power slágerek rengetegében: hiszen a női függetlenségért harcolni már rég meghaladott dolog.","shortLead":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi...","id":"20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba28c9fd-079c-477f-a2f7-f886aca6ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","timestamp":"2018. május. 28. 20:00","title":"A vaginanadrág nem csak a nőknek üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","shortLead":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","id":"20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8408debd-a8c0-4c73-9f21-d0ee3f1672d9","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 29. 07:58","title":"Újabb versenyzője hagyná ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgető digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]