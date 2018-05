Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717d0b0-087d-4b01-bd77-ee4a50daa72b","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","timestamp":"2018. május. 29. 14:58","title":"Zseniális, mit hoz ki ez a művész kis tárgyak árnyékaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti befogadóhelyre, elsősorban sportközpontokba szállították el.","shortLead":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti...","id":"20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e32cab7-6cf1-414b-a1e6-21e2d92e73ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","timestamp":"2018. május. 30. 14:15","title":"1700 ember élt Párizs legnagyobb sátortáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","id":"20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04694887-9a8c-4a0e-9a40-713bb7ebab96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","timestamp":"2018. május. 29. 08:21","title":"Élet a megszületés előtt: ilyen egy 1985-ös BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google folyamatosan fejleszti népszerű fotótároló szolgáltatását. Most újabb érdekes funkcióról érkezett hír.","shortLead":"A Google folyamatosan fejleszti népszerű fotótároló szolgáltatását. Most újabb érdekes funkcióról érkezett hír.","id":"20180529_uj_kedvencek_funkcio_jon_a_google_fotokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6903adbd-381a-4171-ad1e-96d22cd337d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_uj_kedvencek_funkcio_jon_a_google_fotokba","timestamp":"2018. május. 29. 19:03","title":"Használja a Google Fotókat? Kap egy hasznos új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi klinikai tesztek során.","shortLead":"A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi...","id":"20180530_agydaganat_vedooltas_glioblasztoma_vakcina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab0bb5-23d3-4192-9c5b-d5b4216a2919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_agydaganat_vedooltas_glioblasztoma_vakcina","timestamp":"2018. május. 30. 21:03","title":"Jöhet az agydaganat elleni védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa3b156-8bb3-4485-925d-bc52041bc0f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tavalyi budapesti vizes világbajnokság fő helyszíne ad otthont augusztusban az ifjúsági ökölvívók világbajnokságának.","shortLead":"A tavalyi budapesti vizes világbajnokság fő helyszíne ad otthont augusztusban az ifjúsági ökölvívók világbajnokságának.","id":"20180529_bokszvilagbajnoksagot_rendeznek_a_duna_arenaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa3b156-8bb3-4485-925d-bc52041bc0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6f6a13-d82e-4de9-aad3-b95224656eb0","keywords":null,"link":"/sport/20180529_bokszvilagbajnoksagot_rendeznek_a_duna_arenaban","timestamp":"2018. május. 29. 16:31","title":"Bokszvilágbajnokságot rendeznek a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]