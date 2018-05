Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie határait – mindezeket nem valamelyik populista politikus, esetleg Putyiyn mondta, hanem az első számú közellenség, az amerikai áfium, Soros György.","shortLead":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie...","id":"20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4917ac4-686d-45f2-afcf-2b9b14a95a03","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","timestamp":"2018. május. 29. 18:59","title":"Hiába utálja Orbán, Soros terve nem is annyira Orbán-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a089b9cd-e959-46e4-997c-47cee7c8bd17","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak olyan iparágak, szituációk és cégtípusok, ahol a sokak által kedvelt online megmondóemberek helyett hatékonyabb a szűkebb területre specializálódott, úgynevezett microinfluencerekre bízni az üzenetek terítését.","shortLead":"Vannak olyan iparágak, szituációk és cégtípusok, ahol a sokak által kedvelt online megmondóemberek helyett hatékonyabb...","id":"20180529_Hogyan_lehetnek_a_dolgozok_egy_marka_hirvivoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a089b9cd-e959-46e4-997c-47cee7c8bd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9865297-3d99-4c31-bd8c-db9632ae738a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180529_Hogyan_lehetnek_a_dolgozok_egy_marka_hirvivoi","timestamp":"2018. május. 29. 13:15","title":"Hogyan lehetnek a dolgozók egy márka hírvivői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","shortLead":"Bodrogi Gyula és Görög László kezdést megelőző összekacsintásánál talán nincs is \"szegediszabadtéribb\" momentum.



","id":"20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9796f4-bafd-431e-9e4a-088d3341e357","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Videon_hogy_mi_tortenik_a_Szegedi_Szabadteri_egyik_eloadas_elott","timestamp":"2018. május. 29. 14:04","title":"Videón, hogy mi történik a Szegedi Szabadtéri egyik előadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52130b42-358d-4293-888b-bc3b08de5c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","timestamp":"2018. május. 28. 17:02","title":"Van lejjebb: a Habony-média alázza a gyerekmentő hőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé ugrott Hort és Csány között.","shortLead":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé...","id":"20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfc5ae-cdcb-461d-af5d-13a9db55ae46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","timestamp":"2018. május. 29. 09:33","title":"Folyamatos harcban volt a gyámhivatallal az unokájával vonat elé ugró nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]