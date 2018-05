Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után. Magyarország tehát egyrészt olyan, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

- Jó napot kívánok. X.Y vagyok a hvg.hu-tól. Azt szeretném megtudni, visszafizették-e már államkincstárnak az összesen 373 milliós állami kampánytámogatást, mivel nem érték el az 1 százalékot a választáson, illetve, hogy miként értékeli a négy évvel ezelőttinél is rosszabb, 0,02 százalékos eredményt? - Látja, ezek jó kérdések, de inkább azon gondolkodom, akarok-e nyilatkozni egy olyan szélsőségesen liberális lapnak, mint a HVG. Nem, nem akarok: nem vagyunk egy világnézeti állásponton, úgyhogy nem kell tájékoztatást adnom önnek. Viszonthallásra.

– a fenti gyümölcsöző párbeszédet Szepessy Zsolttal, az április 8-i országgyűlési választáson 66 egyéni jelöltet indító Összefogás Párt (ÖP) elnökével folytattuk hétfőn. Az országos lista után az ÖP 306, a jelöltek után pedig 67,6 millió forint állami támogatást vehetett fel, ám mivel egyéni körzetekben összesen csak 3166 (!), listán pedig mindössze 1042 választó szavazott rájuk, a többi 1 százalékot el nem érő szervezethez (illetve 2 százalékot el nem ért egyéni képviselőjelölthöz) hasonlóan most vissza kell fizetnie a felvett kampánytámogatást.

A kérdés, hogy ezt az ÖP megtette-e, illetve amit a pártelnöknek már feltenni sem sikerült, hogy mire költötte, Szepessy Zsolt pártjánál azért sem indokolatlan, mert a volt monoki polgármester ellen számvitel rendjének megsértése miatt jelenleg is büntetőeljárás folyik, miután az ÖP 2014-es kampányelszámolásának szabálytalanságai miatt 2016-ban vádat emeltek ellene. A néhány trollkodását leszámítva magáról kizárólag négyévente hallató Összefogás Párt 59 jelöltje után négy éve 298,5 millió forint állami támogatást vehetett fel. A kampányköltségek kötelező elszámolását azonban nem bonyolította túl a 0,13 százalékot elért szervezet: „A 298 500 000 forint a 2014-es parlamenti választásokra és annak kampányára került felhasználásra az idevonatkozó törvények szerint” – írta utólagos beszámolójában.

A Magyar Államkincstár információink szerint a múlt héten küldte ki azokat a határozatokat, amelyekben a választáson 1 százalékot el nem ért szervezeteket és körzetükben 2 százalék alatt maradt egyéni jelölteket felszólítja a kiutalt kampánytámogatás visszafizetésére. Ennek apropóján, illetve mert a pártoknak jövő héten a kampányköltéseikről készült beszámolóikat is le kell adniuk, megpróbáltuk több, már a voksolás előtt is kamupártgyanús szervezet vezetőjétől is megtudni, mire, mennyit költöttek az állami támogatásból, és visszafizetették-e már az összeget.

Sok kicsi, sokra..

A mire mennyit már csak azért is érdekes, mert az 1 százalékot el nem ért szervezetek közös jellemzője volt az Együtt kivételével (erről a pártról majd később), hogy egy-egy – többnyire nevetséges – honlapot leszámítva semmilyen módon, sem plakáttal, sem szórólapokkal, sem tévé vagy online hirdetésekkel nem vetették észre magukat. A kérdéseket azonban nemcsak Szepessy Zsoltnak, de többi (kamu)párt vezetőjének és jelöltjének sem sikerült feltennünk. Vagy azért, mert elérhetetlenek – a kampányban még élő telefonszámaik már nem működnek –, vagy, mert a választás előtt készült összeállításunkhoz hasonlóan lerázós szövegek széles választékával igyekeztek lepattintani bennünket.

Ismét előjött a bemutatkozásunk utáni „Halló! Halló, sajnos nem hallom!” – majd letesz-jelenség, a „Ne haragudjon, most nem alkalmas” (majd onnantól kezdve elérhetetlen), a „Visszahívom” (nem hív), de ennél szórakoztatóbbakba is belefutottunk.

A választáson mindössze 0,01 százalékot elért, ajánlóív-hamisítási ügybe is keveredett Magyarországi Cigánypárt elnöke Galyas István elsőre például elismerte, hogy elköltötték a kampánytámogatásként felvett 198 millió forintot, a kérdésre, hogy mégis mire ment el a pénz, viszont már azt mondta „én sem értem”, majd végén azt is letagadta, hogy az MCP elnöke lenne, azt mondta, ő csak egy magánszemély. (Az MCP négy éve csak hajszálnyival szerepelt jobban: akkor 0,2 százalékot ért el, a kampányra felvett 299 millió forinttal azonban az ÖP-hez hasonlóan nem számolt el, ezért az Állami Számvevőszék ezt a pártot is feljelentette.)

A legnagyobb várakozással Bossányi Edinát, a legnyilvánvalóbb kamupárt, az ajánlóív-hamisításban is élen járó, 40 jelöltje és országos listája után 194 millió forintot kapó Medete párt elnökét hívtuk (volna) fel, a nő korábbi telefonszámán azonban elérhetetlen.

Jobb híján a párt jelöltjeinél, illetve a magát korábban a Medete marketingeseként meghatározó Sinka Viviennél érdeklődtünk, utóbbi azonban már tagadta, hogy ő felelt volna a (nyom nélküli) kampányért: azt mondta, csak tanácsadó volt, de a javaslatait nem fogadták meg. A kampányelszámolás részleteit állítása szerint csak Bossányi Edina ismeri, a saját 1 millió forintjáról viszont, azt állította, arról lemondott a párt javára.

Hogy a többi Medete-jelölt is így járt-e el, azt nem tudni, mert a megkeresett hét indulóból öt ránk vágta a telefont. A rivális pártokban induló családtagjai miatt elhíresült hódmezővásárhelyi Szimandl Tamás még annyit mondott gúnyosan, mielőtt lecsapta, hogy „Vagy igen, vagy nem!”, a párt egyik Pest megyei jelöltje pedig azzal indokolta röviden, hogy a párté lett a neki járó pénz is, hogy neki nem kellett kampányolnia, „hiszen régóta ismerik a helyiek”.

Családban marad?

A medetés kudarcok után a szervezettel és Szepessy Zsolt pártjával gyanús szimbiózisban működő, a választáson 49 jelöltet indító Családok Pártja vezetőjénél, Hegedűsné Bányai Ildikónál próbálkoztunk, a vele folytatott szürreális párbeszédet inkább szó szerint idézzük:

hvg.hu: A honlapon kívül semmi más módon nem népszerűsítették magukat a kampányban, mire költötték a 203 millió forintos állami támogatást?

H. B. I.: Természetesen mivel szeretnénk indulni a következő választásokon is, mi kampányolunk belőle.

hvg.hu: Hogy érti, hogy kampányolnak, hiszen a választás már lezajlott?

H. B. I.: Igen, de mi nagyon szeretnénk tovább folytatni ezt a tevékenységet, mert elég jó eredményt értünk el, azt gondolom.

hvg.hu: Jónak tartja a 0,19 százalékot?

H. B. I.: Igen, nagyon jónak tartom, a be nem került pártok közül ötödikek lettünk, úgy, hogy most indultunk először, nem is ismertek bennünket a választók.

hvg.hu: Akkor miért nem kampányoltak? Volt rá 200 millió forintjuk...

H. B. I.: Erről nem szeretnék többet mondani. De, hogy értse, nekem az volt a problémám, hogy nagyon fogva volt a kezem végig, mostantól fogva próbálok majd egyedül eljárni. Az eddigiekhez nem sok közöm volt, ennyit tudok mondani.

hvg.hu: Hogy érti, hogy fogva volt a keze? Március óta ön a pártelnök.

H. B. I.: Nem szeretném túlmagyarázni, mostantól minden úgy fog működni, hogy minél többen megismerjék a Családok Pártját, mert szeretném, ha sokkal jobb eredményt érnénk el.

hvg.hu: A kampányügyekről ki tud akkor nyilatkozni, keressem Fábián Katát? (a CSP koordinátora, mellesleg Hegedűsné Bányai Ildikó lánya – a szerk.)

H. B. I.: Hát, ha Fábián Kata önnek felveszi a telefont, akkor igen, de nagyon kétlem.

hvg.hu: Akkor kit keressek?

H. B. I.: Fábián Katát próbálja meg, ő teljes körű megbízással rendelkezett, hogy mindenben eljárjon, ő fog tudni ebben tájékoztatást adni. Szabad keze volt mindenben, kérdezze meg tőle.

hvg.hu: De az előbb azt mondta, hogy nem fogja felvenni. Keressem akkor az előző elnököt, Bíró Gyulát?

H. B. I.: Nem hiszem, hogy őt érdemes lenne, de ha keresni szeretné, akkor, keresse!

hvg.hu: De akkor ki irányította Családok Pártját, mielőtt ön lett az elnök?

H. B. I.: Na, látja, ezt én is szeretném tudni.

hvg.hu: Miért, úgy vette át a pártot, hogy fogalma sem volt, ki intézte az ügyeket ön előtt?

H. B. I.: Igen, úgy, fogalmam sem volt.

hvg.hu: ???

H.B.I.: Nézze, bővebben fogok erről majd tájékoztatást adni, de most nem szeretnék, jó?

A Transparency International Magyarország és a Political Capital áprilisi összegzése szerint idén nagyjából 3 milliárd forint került az egyszázalékos támogatottságtól fényévnyi távolságra lévő formációkhoz, ennek nagy részét azonban az állam aligha tudja majd visszaszerezni, durván 2,2 milliárd forint veszendőbe, kamupártok működtetőinek a magánzsebébe ment.

A 16, a választáson országos listát állító, de 1 százalékos támogatottságot el nem érő szervezet közül eddig a MIÉP és a Munkáspárt fizette biztosan vissza a pénzt, ez a két párt az eredményre számítva rutinosan félretette, el sem költötte az összeget.

Nagyságrendekkel rosszabbul járt viszont az Együtt, amely ténylegesen végigkampányolta a választás előtti időszakot, ám a felvett 153 millió forintot (amellyel azóta tételesen el is számolt) most szintén vissza kell fizetnie. A szervezet öt, a pártért teljes vagyonával felelő elnökségi tagja a választás után indított gyűjtéssel mikroadományokból összeszedte az összeg kilencven százalékát. Ezt információink szerint csütörtökön át is utalják az államkincstárnak, a hiányzó nagyjából 12 millió forintra pedig részletfizetést kérnek.

Bár a 2014-ben tapasztalt visszaélések után a törvényt tavaly úgy módosították, hogy a visszafizetendő támogatást a pártok vezetőin is behajthatja a NAV, ez igazából szinte kizárólag csak az Együtt elnökségét sújthatja, a kamupártok nagy részét ugyanis eleve nincstelen magánszemélyek nevére jegyezték be.

A 2014-es választáson indult kamupártok négy éve 630 millió forinttal, illetve azok elszámolásával maradtak adósak. A legtöbb szervezet még csak arra sem vette a fáradságot, hogy megpróbáljon tisztességesnek látszani: amely párt adott is le beszámolót, az többnyire nem felelt meg a számviteli előírásoknak. A négy évvel ezelőtti vizsgálatok után az ÁSZ kilenc pártot is feljelentett költségvetési csalás, illetve a számviteli és az áfatörvény megsértése miatt, az ügyészség azonban tavaly végleg meg is szüntette a nyomozásokat.