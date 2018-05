Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de a kilövés nem kímélte a gépet.","shortLead":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de...","id":"20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f9cbc-1e98-4ea4-8a0a-ba5993e59049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","timestamp":"2018. május. 30. 09:03","title":"Így néz ki egy fényképezőgép, amit túl közel vitt a fotós a Falcon 9-es rakétához + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Korábban Magyarországon, de az egész Kelet-közép-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra.","shortLead":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai...","id":"20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697139e-77dc-43c5-8a5b-3581abda1ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Valami rendkívüli történt Magyarországon: robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","shortLead":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","id":"20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869c4e8-755f-4f9f-987e-d0d3539f1d12","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","timestamp":"2018. május. 30. 09:15","title":"Úgy tűnik, Alan Rickman nem élvezte annyira a Harry Pottert, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","id":"20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0097331-6006-4ab9-8309-76ac3dd9cd21","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 28. 14:11","title":"Ingatlanos cégét viszi a tőzsdére Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","shortLead":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","id":"20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc8910-6068-4482-9420-84e29fac1997","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","timestamp":"2018. május. 28. 16:28","title":"Videó: Elege lett a sok kamionból a sajószögedieknek, elállták a főút felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","shortLead":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","id":"20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06812c73-cbb3-463a-bc9d-e4fca4dfbff7","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:05","title":"Üzent a nigériai divatcég Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]