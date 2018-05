Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz válság mozgatja az eurót, a forintot kevésbé.","shortLead":"Az olasz válság mozgatja az eurót, a forintot kevésbé.","id":"20180528_Erosodhetne_vegre_a_forint_de_nem_nagyon_teszi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beab60fc-c5fa-4da0-a2c9-73b1cf9b7c3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Erosodhetne_vegre_a_forint_de_nem_nagyon_teszi","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Erősödhetne végre a forint, de nem nagyon teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgető digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre a megfelelő helyen és időben. Azonban mindannyiunknak meg kell tanulnia kezelni, mielőtt még túlontúl megerősödne.","shortLead":"A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre...","id":"20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b0d404-6ec0-4aea-952f-350e62f463a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7165e1f7-d808-49ba-a0bb-c9a5ad83f10a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Az_erzelemmenedzsmentben_sikeres_emberek_6_mentalis_szokasa","timestamp":"2018. május. 28. 16:07","title":"Az érzelem-menedzsmentben sikeres emberek 6 mentális szokása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez elég lehet egy első körben megalapozatlannak minősített feljelentés, illetve a hatóságok birtokába jutott, jogsértésre utaló bizonytalan információ is, írja blogján az ügyvéd.","shortLead":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez...","id":"20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3882b-de26-4924-8a14-76bf0059fdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Magyar György szerint egy új törvénnyel gyakorlatilag bárkit megfigyelhetnek júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","shortLead":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","id":"20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241730e5-a509-4329-84ad-c1a31bfada3b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","timestamp":"2018. május. 29. 16:16","title":"Át kell alakítani a Real Madrid múzeumát, mert már nem fér be az új BL-serleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme, mindenki hülye-e rajtunk kívül, esetleg mi is, vagy csak mi? A romkocsmai merengést Csunderlik Péter igyekszik moderálni.","shortLead":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme...","id":"20180529_Fanyar_Idok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65c3816-1b76-4551-a204-33e198c0ee46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fanyar_Idok","timestamp":"2018. május. 29. 17:10","title":"Fanyar Idők: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.","shortLead":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című...","id":"20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a57b2a-f91f-48fb-b3a0-872d6033d482","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","timestamp":"2018. május. 28. 19:46","title":"Díjat nyert az 1945 Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül.","shortLead":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára...","id":"20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f7e1d-01f0-4c73-a776-fac907d1bafd","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","timestamp":"2018. május. 29. 09:55","title":"Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]